به گزارش خبرنگار مهر، صادق زیباکلام عصر یکشنبه در همایش «حقوق شهروندی و مطالبات مردمی» که در مجموعه ایثارگران شهرستان فردیس برگزار شد، به طرح این سؤال پرداخت که چه ضرورتی برای تأمین حقوق شهروندی وجود دارد و گفت: بنده بهعنوان یک مشاهدهگر معتقدم دولت فعلی که چند ماه دیگر تا پایان عمرش باقی نمانده تحتفشار زیادی است.
وی گفت: شهادت میدهم پس از جنگ تحمیلی هیچ دولتی بهاندازه دولت یازدهم تحتفشار نبوده است.
زیباکلام با تأکید بر اینکه دولت اصلاحات نیز تحتفشار بود، گفت: بعد از اسفند ۹۴ دو گزینه مقابل اصولگرایان بود یکی اینکه دورهم جمع شوند و بگویند چرا مردم بهخصوص نسل جوان و تحصیلکرده نسبت به اصولگرایان بیمیل شدهاند و گزینه بعدی اینکه آنها میگویند سیاستهایمان درست بوده است.
استاد دانشگاه تهران در بخش دیگری از سخنان خود،به اظهارنظر سخنگوی شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: آقای کدخدایی گفته ما قید و التزامی نداریم که شخصی که الآن رئیسجمهور است در انتخابات بعدی بهطور خودکار گزینشش از سوی شورای نگهبان مورد تائید قرار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه برایم سخت و ناگوار است ولی ناگزیر به انتقاد از برخی چهرهها و شخصیتهای اصلاحطلب هستم، گفت: وقتی بحث رد صلاحیت مطرح شد انتظار این بود که چهرههای شاخص اصلاحطلب بهعنوان دفاع از حقوق شهروندی در مقابل این مسئله بایستند.
استاد دانشگاه تهران با تأکید بر اینکه حقوق شهروندی و نظام مردمسالاری را هر جور که تعریف کنیم و با هر رویکردی که به سمتش برویم اولین، بنیادیترین و اساسیترین حقوقش این است که مردم با رأی مستقیم خودشان حکومت را انتخاب میکنند، گفت: نمیتوانیم به مردم بگوییم از این سهنفری که ما میگوییم شما موظف به انتخاب هستید.
وی گفت: اینکه گفته میشود در همه نظامهای دیگر نهادی وجود دارد که برای مردم انتخاب میکند واقعیت ندارد. صلاحیت را مردم بارأی واریزی به صندوق تعیین میکنند.
زیباکلام در بخش دیگری با اشاره به اینکه در قانون اساسی آمده نظارت بر انتخابات وظیفه شورای نگهبان است، گفت: در اواخر دهه ۶۰ شورای نگهبان اعلام کرد اینکه ما بر انتخابات نظارت کنیم امری کلی است، حال اگر خلافی دیده شد آیا باید به وزارت کشور یا مرجع دیگری گزارش شود یا خودمان برخورد کنیم زیرا قانون شکل نظارت را مشخص نکرده است.
زیباکلام با تأکید بر اینکه بهعنوان یک شهروند جمهوری اسلامی مطیع قانون اساسی و مصوبات و قوانین مجلس شورای اسلامی هستم، گفت: با نظارت استصوابی موافق نیستم و معتقدم مغایر با اصل مردمسالاری است ولی به دلیل اینکه در قانون اساسی آمده، آن را میپذیرم.
وی در بخش دیگری به رد صلاحیتهای سالهای اخیر اشاره کرد و گفت: قانون میگوید شورای نگهبان باید از دادگستری، ثبت احوال، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات برای احراز صلاحیتها استعلام کند.
این فعال سیاسی با طرح این سؤال که چرا دلایل رد صلاحیتها اعلام نمیشود، گفت: سخنگوی شورای نگهبان می گوید صلاحیتها برای ما محرز نشده این در حالی است که شورای نگهبان در این سالها هیچ توضیح قانع کننده ای برای رد صلاحیتها ارائه نکرده است.
استاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه در جریان انتخابات مجلس دهم هزاران نفر در شهرهای مختلف رد صلاحیت شدند، گفت: برخی با پیگیری با این جواب شفاهی مواجه شدند که اگر چیزی نمیگوییم به این دلیل است که آبروی شما حفظ شود.
وی گفت: بنده معتقدم که حقوق شهروندی آنچه تا به امروز در قالب الفاظ زیبا گفتهشده، نیست.
این فعال سیاسی با تأکید بر اینکه ترمیم قانون انتخابات از زبان بسیاری مطرحشده است، گفت: این مسئله به فراموشی سپرده شد. نباید از خاطر دور داشت در هیچ نظام مردمسالاری نهاد یا سازمانی برای مردم تصمیم نمیگیرد.
استاد دانشگاه تهران گفت: بنده معتقدم برای حفظ حقوق شهروندی باید محکم در مقابل رد صلاحیتها ایستاد.
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