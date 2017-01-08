حیدر میرفخرالدینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در نهمین المپیاد ورزشی اساتید و کارکنان دانشگاههای فنی و حرفه ای کشور که ۲۶ دیماه در یزد برگزار می شود، ۱۴۰ تیم به تفکیک بانوان و آقایان در این رقابتها شرکت می کنند.
وی عنوان کرد: این تیم ها در رشته های مختلف ورزشی و در بخشهای انفرادی و تیمی در این رقابتها شرکت خواهند کرد.
میرفخرالدینی، زمان برگزاری این رقابتها را شش روز اعلام کرد و افزود: در پایان شش روز نیز از تیم های برتر در هر رشته تجلیل خواهد شد.
رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان یزد با اشاره به اهمیت میزبانی این رقابتها تصریح کرد: دانشگاه فنی و حرفهای استان یزد با توجه به وجود فضاها و امکانات مناسب ورزشی و رفاهی توانست مجوز میزبانی این مسابقات را کسب کند و هماکنون کمیتههای تخصصی برگزاری این المپیاد تشکیل شده و در حال برنامهریزی و اجرای اقدامات اولیه به منظور برگزاری هرچه باشکوهتر این المپیاد هستند.
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