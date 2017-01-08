به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کشاورز عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: از سال ۹۲ تاکنون نیز ۲۱ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی در استان انجام شده است.
وی با بیان اینکه ۹ فرصت سرمایهگذاری خارجی با تمام شرایط جذب در استان وجود دارد، گفت: این فرصتها در زمینههای پتروشیمی و نفت و گاز است.
کشاورز افزود: استان ما در ارزیابی سرمایهگذاری در کشور رتبه چهارم را دارد.
وی افزود: از سال ۸۹ تاکنون نیز ۵۳ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی در استان انجام شده است.
کشاورز افزود: برش استانی برای سرمایهگذاری خارجی در استان انجام نشده و استانها باید تلاش و فعالیت بیشتری برای جذب سرمایهگذاری خارجی داشته باشند.
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