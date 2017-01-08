  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۸:۰۱

مدیرکل اقتصاد و دارایی کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

انجام ۱.۸ میلیون دلارسرمایه‌گذاری خارجی ازابتدای سال جاری دراستان

انجام ۱.۸ میلیون دلارسرمایه‌گذاری خارجی ازابتدای سال جاری دراستان

یاسوج- مدیرکل اقتصاد و دارایی کهگیلویه و بویراحمد گفت: میزان سرمایه‌گذاری خارجی در استان از ابتدای سال جاری تاکنون ۱.۸ میلیون دلار و مربوط به کارخانه سیمان مارگون است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کشاورز عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: از سال ۹۲ تاکنون نیز ۲۱ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در استان انجام شده است.

وی با بیان اینکه ۹ فرصت سرمایه‌گذاری خارجی با تمام شرایط جذب در استان وجود دارد، گفت: این فرصتها در زمینه‌های پتروشیمی و نفت و گاز است.

کشاورز افزود: استان ما در ارزیابی سرمایه‌گذاری در کشور رتبه چهارم را دارد.

وی افزود: از سال ۸۹ تاکنون نیز ۵۳ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در استان انجام شده است.

کشاورز افزود: برش استانی برای سرمایه‌گذاری خارجی در استان انجام نشده و استانها باید تلاش و فعالیت بیشتری برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشند.

کد مطلب 3872022

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها