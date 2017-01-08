مدیرکل اقتصاد و دارایی کهگیلویه و بویراحمد خبر داد: انجام ۱.۸ میلیون دلارسرمایه‌گذاری خارجی ازابتدای سال جاری دراستان

یاسوج- مدیرکل اقتصاد و دارایی کهگیلویه و بویراحمد گفت: میزان سرمایه‌گذاری خارجی در استان از ابتدای سال جاری تاکنون ۱.۸ میلیون دلار و مربوط به کارخانه سیمان مارگون است.