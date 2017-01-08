آثار ثبت ملی خراسان جنوبی به ۸۰۶ اثر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی، علی شریعتی منش افزود: ۶ اثر طبیعی ثبت شده شامل آبشارهای دره سبزرود سرایان، درخت کهنسال اسکیونگ درسربیشه، دره تجنود، مجموعه چنارهای تجنود زیرکوه، کال جنی طبس، بنه دره چلونک زیرکوه می شود.

وی بیان کرد: معاونت میراث فرهنگی خراسان جنوبی اقدامات لازم را برای ثبت آثار دیگری همچون تعدادی خانه، محوطه تاریخی و آثار طبیعی انجام داده است.

با توجه به اهمیت آثار تاریخی کشور و حفظ و صیانت از میراث فرهنگی این مرز و بوم در ۱۲ آبان‌ماه سال ۱۳۰۹ قانون حفظ آثار ملی کشور مورد تصویب قرار گرفت.

مطابق این قانون دولت مکلف بود از کلیه آثار ملی ایران که از قبل شناخته شده بود و حیثیت تاریخی، علمی یا صنعتی خاصی داشت فهرستی ترتیب داده و بعد از آن نیز هر آنچه از این آثار کشف می‌شود ضمیمه فهرست مزبور کند.

بعدها پس از تأسیس سازمان میراث فرهنگی به عنوان متولی اصلی حفظ آثار تاریخی، ثبت آثار به صورت جدی‌تری پیگیری شد و علاوه بر آثار غیر منقول مانند تپه‌ها، بناها و محوطه‌های تاریخی، میراث معنوی همانند مراسم‌های مختلف دینی و ملی و آثار برجستۀ طبیعی نیز مورد توجه قرار گرفته و در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیدند.