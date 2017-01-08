به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرمانداری هرسین، در راستای طرح تحول نظام سلامت پایگاه شهری شماره ۲ شهر هرسین در مساحتی به وسعت ۲۵۰ متر مربع و اعتبار ۳ میلیارد ریال کلنگ‌زنی شد.

در این مراسم امیر شاه آبادی فرماندار شهرستان هرسین ظهار داشت: در بحث طرح تحول نظام سلامت در شهرستان هرسین خوب عمل شده و از لحاظ درمانی در وضعیت مطلوبی هستیم.

شاه آبادی عنوان کرد: اجرای طرح تحول نظام سلامت با پیشرفت های چشمگیری در سطح کشور همراه بوده و توانسته است انتظارات درمانی مردم را فراهم کند.

وی ادامه داد: اجرای این طرح توسط دولت تدبیر و امید از نیازمندی ها و اولویت های مهم کشور بود و کمبود آن به خوبی احساس می شد.

فرماندار هرسین عنوان کرد: کاهش هزینه های درمانی مردم و ارتقا کیفیت خدمات درمانی از مهمترین دستاوردهای این طرح در سطح کشور است و دولت یازدهم تنها دولتی است که تأمین سلامت مردم را در رأس امور و برنامه های خود قرار داد.

شاه آبادی در پایان سخنانش از رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان خواست نسبت به تأمین داروهای مورد نیاز مردم که برای تهیه آن در سطح شهر با مشکل مواجه هستند در اسرع وقت اقدام کند .

در ادامه حجت الاسلام باقری امام جمعه هرسین افزود: بحث سلامت از لحاظ دینی، اخلاقی و عقلی از مسائل و نیازهای مهم جامعه بشری است.

امام جمعه هرسین افزود: حضور بیشتر پزشکان متخصص در بیمارستان از نیازهای مهم و اساسی مردم شهرستان است .

دکتر حسین کریم، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات، بهداشتی درمانی استان کرمانشاه در این مراسم از طرح تحول نظام سلامت بعنوان تعهد و اولویت دولت در جهت تأمین سلامت مردم یاد کرد و افزود: تأمین سلامت مردم از مؤلفه های مهم دولت است و دستاوردهای آن می بایست در سطح استان تبیین و تشریح شود.

وی افزود: ارائه خدمات باید در راستای چالش ها و نیازهای مردم باشد و همه مسئولین باید در این راه همدل و همگام باشند و نباید نسبت به حل مشکلات درمانی مردم بی تفاوت باشیم.

دکتر کریم هدف از سفر به شهرستان هرسین را بررسی و بازنگری برنامه ها و زیرساخت های حوزه سلامت بیان نمود و اظهار داشت: در راستای تحقق طرح نظام سلامت در شهرستان هرسین اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته که می توان به ساخت کلنیک تخصصی پزشکان و زایشگاه پیشرفته، توسعه زیرساخت های بهداشتی و ایجاد آموزشگاه بهورزی اشاره نمود.