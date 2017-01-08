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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۸:۰۹

معاون فنی و حرفه ای خراسان جنوبی خبر داد:

برگزاری ۷۹۳هزار نفر ساعت دوره حرفه آموزی در روستاهای خراسان جنوبی

برگزاری ۷۹۳هزار نفر ساعت دوره حرفه آموزی در روستاهای خراسان جنوبی

بیرجند- معاون آموزشی اداره کل فنی و حرفه ای خراسان جنوبی گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۷۹۳ هزار نفر ساعت دوره حرفه آموزی در ۹۰ روستای استان ارائه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل حق پرست بعد از ظهر یکشنبه در سومین کارگروه پیش بینی و پیشگیری از بافت های ناکارآمد ستاد بازآفرینی شهری استان اظهار کرد: سازمان آموزش فنی و حرفه ای بحث حرفه آموزی را دنبال کرده و زمینه ساز اشتغال افراد جویای کار است.

وی بابیان اینکه بدنه سازمانی این اداره کل از دو بخش دولتی و غیر دولتی تشکیل شده است، بیان کرد: مجموعه مراکز آموزش فنی و حرفه ای در بخش دولتی و آموزشگاهای خصوصی نیز در بخش دولتی آموزش های مهارتی را ارائه می کنند.

معاون آموزشی اداره کل فنی و حرفه ای خراسان جنوبی با اشاره به اینکه امسال در حوزه اقتصاد مقاومتی رویکرد عدالت بنیان کردن آموزش ها با رویکرد مناطق روستایی و عشایری در دستور کار قرار گرفته است، عنوان داشت: در این راستا میزان تعهد سازمان ارائه ۴۵۰ هزار نفر ساعت دوره آموزشی در روستاها بوده است.

حق پرست ادامه داد: از این میزان تاکنون نزدیک به ۷۹۳ هزار نفر ساعت در ۹۰ روستا و به تعداد ۲۸۱ دوره و ۷۸ حرفه و چهار هزار نفر دوره اجرایی شده است.

وی بیان داشت: این آموزش ها در چهار حوزه فنی و مهندسی، کشاورزی، خدمات و هنر بوده که به روستاییان ارائه شده است.

معاون آموزشی اداره کل فنی و حرفه ای خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در خود شهرستان ها و محلاتی که هدف بافت فرسوده هستند بخش دولتی و خصوصی فعالیت داشته است، افزود: در بخش دولتی ۱۴ دوره خاص حرفه آموزی محلات هدف به تعداد ۲۰۳ نفر و ۴۸ هزار و ۵۸۸ نفر ساعت ارائه شده است.

حق پرست اضافه کرد: علاوه بر این حدود ۳۶ آموزشگاه آزاد نیز داریم که این مراکز از ابتدای سال جاری تاکنون دو هزار و ۲۶ نفر دوره برابر با ۲۵۱ هزار و ۶۵۹ نفر ساعت آموزش فنی و حرفه ای ارائه کرده اند.

وی با انتقاد از موازی کاری دستگاه ها در حوزه حرفه آموزی و آموزشی در روستاها، عنوان داشت: اگر اعتبارات دستگاه های دولتی برای حرفه آموزی و پیشگیری از مهاجرت تجمیع شوند اقدامات موثرتر خواهد بود.

کد مطلب 3872026

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