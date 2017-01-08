برگزاری ۷۹۳هزار نفر ساعت دوره حرفه آموزی در روستاهای خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل حق پرست بعد از ظهر یکشنبه در سومین کارگروه پیش بینی و پیشگیری از بافت های ناکارآمد ستاد بازآفرینی شهری استان اظهار کرد: سازمان آموزش فنی و حرفه ای بحث حرفه آموزی را دنبال کرده و زمینه ساز اشتغال افراد جویای کار است.

وی بابیان اینکه بدنه سازمانی این اداره کل از دو بخش دولتی و غیر دولتی تشکیل شده است، بیان کرد: مجموعه مراکز آموزش فنی و حرفه ای در بخش دولتی و آموزشگاهای خصوصی نیز در بخش دولتی آموزش های مهارتی را ارائه می کنند.

معاون آموزشی اداره کل فنی و حرفه ای خراسان جنوبی با اشاره به اینکه امسال در حوزه اقتصاد مقاومتی رویکرد عدالت بنیان کردن آموزش ها با رویکرد مناطق روستایی و عشایری در دستور کار قرار گرفته است، عنوان داشت: در این راستا میزان تعهد سازمان ارائه ۴۵۰ هزار نفر ساعت دوره آموزشی در روستاها بوده است.

حق پرست ادامه داد: از این میزان تاکنون نزدیک به ۷۹۳ هزار نفر ساعت در ۹۰ روستا و به تعداد ۲۸۱ دوره و ۷۸ حرفه و چهار هزار نفر دوره اجرایی شده است.

وی بیان داشت: این آموزش ها در چهار حوزه فنی و مهندسی، کشاورزی، خدمات و هنر بوده که به روستاییان ارائه شده است.

معاون آموزشی اداره کل فنی و حرفه ای خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در خود شهرستان ها و محلاتی که هدف بافت فرسوده هستند بخش دولتی و خصوصی فعالیت داشته است، افزود: در بخش دولتی ۱۴ دوره خاص حرفه آموزی محلات هدف به تعداد ۲۰۳ نفر و ۴۸ هزار و ۵۸۸ نفر ساعت ارائه شده است.

حق پرست اضافه کرد: علاوه بر این حدود ۳۶ آموزشگاه آزاد نیز داریم که این مراکز از ابتدای سال جاری تاکنون دو هزار و ۲۶ نفر دوره برابر با ۲۵۱ هزار و ۶۵۹ نفر ساعت آموزش فنی و حرفه ای ارائه کرده اند.

وی با انتقاد از موازی کاری دستگاه ها در حوزه حرفه آموزی و آموزشی در روستاها، عنوان داشت: اگر اعتبارات دستگاه های دولتی برای حرفه آموزی و پیشگیری از مهاجرت تجمیع شوند اقدامات موثرتر خواهد بود.