مردم اصلی ترین عامل احیای دریاچه ارومیه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق پورمهدی عصر یک شنبه در همایش یکروزه احیای دریاچه ارومیه در شهرستان بناب افزود: اجرای موفق طرح های احیای دریاچه ارومیه در این شهرستان باعث تغییر الگوی کشت، کاهش مصرف آب و افزایش سطح آبهای زیر زمینی شده است و باید بهعنوان الگو در سایر شهرهای استان نیز اجرا شود.

وی با اشاره به اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی بناب گفت: شهرستان بناب برای اولین بار اقدام به اجرای طرح کاداستر در اراضی کشاورزی نموده است که ثمرات آن باعث برنامه ریزی دقیق، استفاده از ظرفیت های آب و خاک منطقه و تخصیص مناسب منابع آبی شده است.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی همچنین از مردم به عنوان اصلی ترین عامل در احیای دریاچه ارومیه نام برد و افزود: باید با بهره مندی از همت اهالی ساکن در اطراف دریاچه ارومیه و با اتکاء به دانش روز و تکنولوژی نسبت به جبران کاهش بارندگی ها اقدام و برای کشاورزی مدرن برنامه ریزی کنیم.

پورمهدی بر استفاده از ظرفیت بانوان وروستاییان در اجرای برنامه های ستاد احیای دریاچه ارومیه نیز تأکید و تصریحکرد: طبق تفاهم نامه فی ما بین معاونت عمرانی استانداری و اداره کل فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی باید هر نفر روستایی نسبت به آموزش یک حرفه اقدام کند تا درکنار شغل کشاورزی از سایر حرف نیز سود ببرد.

وی سپس بر ایجاد نمایشگاه های دائمی فروش محصولات کشاوری، توجه به گردشگری در روستاهای هدف و توسعه صنایع دستی در روستاها تأکید کرد.

اجرای طرح مقابله با بیابان زائی در حاشیه دریاچه ارومیه

این گزارش حاکی است، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی نیز در این همایش یک روزه از اجرای طرح مقابله با بیابان زائی در حاشیه دریاچه ارومیه خبرداد و گفت: این طرح با محوریت شهرهای آذرشهر، عجب شیر و شبستر در حال اجراست و در سه سال گذشته نیز در بیش از دو هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی حاشیه دریاچه ارومیه نهال و بوته کاری اقدام شده است.

داور نامدار افزود: مطالعات طرح مقابله با بیابان زائی در شهرستان های بناب و ملکان به وسیله متخصصان دانشگاه تبریز انجام یافته و از سال آینده اجرایی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه طرح های احیایمنطقه بناب در تعهد منابع طبیعی استان نبوده است؛ اظهارکرد: با این وجود در این شهرستان ۸۰۰ میلیون ریال برای تسهیل روان آب به دریاچه هزینه و ۱۶ هزار اصله نهال رایگان نیز برای تقویت پوشش گیاهی منطقه به مردم تحویل شده است.

مدیرکل منابع طبیعی آذربایجان شرقی سپس به مدیریت و ساماندهی چرای دام در۲۳۰ هکتار از اراضی شهرستان بناب اشاره کرد و گفت: این طرح در ۱۸ روستای شهرستان انجام و با قرق مراتع در۲ هزار هکتار از اراضی۸۰ تن جو رایگان به دامداران تحویل شده است.