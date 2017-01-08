مصطفی سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از گذشته تاکنون یکی از دلایل آلایندگی هوا در یزد فعالیت کوره های آجرپزی اعلام شده بود زیرا این کورهها اغلب بدون فیلتر و با استفاده از سوختهای غیرمتعارف فعالیت می کردند.
وی با اشاره به ساماندهی کورههای آجرپزی از مدتی پیش در استان یزد عنوان کرد: در حال حاضر ۸۰ درصد کورههای فشاری آجرپزی از گاز به عنوان سوخت استفاده می کنند و علاوه بر آن، به فیلترهای کاهش آلایندگی هوا نیز مجهز شده اند.
سالاری با بیان اینکه سوخت کورهها در گذشته مازوت و گازوئیل بوده است، افزود: برخی کورهها نیز از سوختهای غیرمتعارف استفاده می کردند که این موارد ساماندهی شده است.
فرماندار یزد یادآور شد: در مجموع بر اساس تفاهمی که با صنف فخاران و صاحبان پیشه آجرپزی صورت گرفته است، همه کورهها تا پایان سال ۹۷ تعطیل یا به فناوری روز مجهز میشوند یا به پهنههای مشخص شده انتقال مییابند.
سالاری بیان کرد: خوشبختانه همکاری خوبی از سوی صنف فخاران و صاحبان کوره های آجرپزی در بحث کاهش آلایندگی هوا صورت گرفته است.
فرماندار یزد با بیان اینکه بخش دیگری از کورههای دستی به سبب قطع سوخت مازوت و بخشی به دلیل عدم رعایت قوانین محیط زیستی تعطیل شدهاند، خاطرنشان کرد: با گاز سوز شدن کورهها فرصتی به این صنف داده شد تا علاوه بر کاهش آلایندگی نسبت به تغییر فناوری یا تغییر کاربری تا سال ۹۷ اقدام کنند.
نظر شما