۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۸:۰۴

فرماندار یزد خبر داد:

تجهیز ۸۰ درصد کوره‌های آجرپزی یزد به فیلترهای کاهش آلایندگی هوا

یزد ـ فرماندار یزد گفت: ۸۰ درصد کوره‌های فشاری آجرپزی علاوه بر اینکه گازسوز شده‌اند به فیلترهای کاهش آلایندگی هوا نیز مجهز شده اند.

مصطفی سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از گذشته تاکنون یکی از دلایل آلایندگی هوا در یزد فعالیت کوره های آجرپزی اعلام شده بود زیرا این کوره‌ها اغلب بدون فیلتر و با استفاده از سوخت‌های غیرمتعارف فعالیت می کردند.

وی با اشاره به ساماندهی کوره‌های آجرپزی از مدتی پیش در استان یزد عنوان کرد: در حال حاضر ۸۰ درصد کوره‌های فشاری آجرپزی از گاز به عنوان سوخت استفاده می کنند و علاوه بر آن، به فیلترهای کاهش آلایندگی هوا نیز مجهز شده اند.

سالاری با بیان اینکه سوخت کوره‌ها در گذشته مازوت و گازوئیل بوده است،‌ افزود: برخی کوره‌ها نیز از سوخت‌های غیرمتعارف استفاده می کردند که این موارد ساماندهی شده است.

فرماندار یزد یادآور شد: در مجموع بر اساس تفاهمی که با صنف فخاران و صاحبان پیشه آجرپزی صورت گرفته است، همه کوره‌ها تا پایان سال ۹۷ تعطیل یا به فناوری روز مجهز می‌شوند یا به پهنه‌های مشخص‌ شده انتقال می‌یابند.

سالاری بیان کرد: خوشبختانه همکاری خوبی از سوی صنف فخاران و صاحبان کوره های آجرپزی در بحث کاهش آلایندگی هوا صورت گرفته است.

فرماندار یزد با بیان اینکه بخش دیگری از کوره‌های دستی به سبب قطع سوخت مازوت و بخشی به دلیل عدم رعایت قوانین محیط زیستی تعطیل ‌شده‌اند، خاطرنشان کرد: با گاز سوز شدن کوره‌ها فرصتی به این صنف داده شد تا علاوه بر کاهش آلایندگی نسبت به تغییر فناوری یا تغییر کاربری تا سال ۹۷ اقدام کنند.

کد مطلب 3872029

