دستگیری ۱۰ سوداگر مرگ با پاکسازی ۱۳نقطه جرم خیز در شهرستان درمیان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمودزال بیگی در تشریح این خبر گفت: روز گذشته با هدف استقرار نظم و امنیت در منطقه و همچنین برخورد با جرائم و ناهنجاری های اجتماعی، طرح پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز در منطقه با به کارگیری تمام توان و امکانات انتظامی شهرستان به مرحله اجرا درآمد.

وی با اشاره به استقرار شش اکیپ ماموران انظامی در این طرح گفت: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی ۱۳ نقطه جرم خیز در سطح شهرستان را که به محل فعالیت خرده فروشان موادمخدر تبدیل شده بود را شناسایی و ضمن پاکسازی این محله‌ها ۱۰ خرده فروش مواد را دستگیر کردند.

سرهنگ زال بیگی تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه این متهمان دستگیر شده، مقادیری موادمخدر صنعتی و سنتی وآلات استعمال مواد مخدر کشف شد.

وی اظهار داشت: در این رابطه دو متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان درمیان با تاکید بر قاطعیت پلیس در برخورد با سوداگران مرگ، نجات نسل آینده جامعه از تهدید بزرگ موادمخدر صنعتی و روانگردان را مشروط به همکاری و مشارکت فعال آحاد مردم و دستگاه های مرتبط دانست.

وی به عموم شهروندان توصیه کرد: در صورت اطلاع از فعالیت مشکوک به ویژه در زمینه توزیع انواع موادمخدر، مراتب را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.