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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۸:۱۱

با نامه ۵۰نماینده به رئیس کمیسیون عمران صورت گرفت؛

سه شنبه جلسه فوق العاده بررسی استیضاح آخوندی برگزار می شود

سه شنبه جلسه فوق العاده بررسی استیضاح آخوندی برگزار می شود

عضو کمیسیون عمران مجلس از نامه ۵۰ نماینده به رئیس کمیسیون عمران برای بررسی استیضاح وزیر راه و شهر سازی خبر داد و گفت: جلسه فوق العاده کمیسیون برای بررسی استیضاح روز سه شنبه برگزار می شود.

احسن علوی در گفتگو با خبرنگار مهر از نامه ۵۰ نفر از نمایندگان به رئیس کمیسیون عمران برای بررسی استیضاح وزیر راه و شهرسازی در جلسه فوق العاده کمیسیون خبر داد.

نماینده مردم سنندج در مجلس ادامه داد: با توجه به نامه نمایندگان مقرر شد جلسه بررسی استیضاح وزیر راه و شهرسازی با حضور آقای آخوندی، اعضای کمیسیون عمران و استیضاح کنندگان روز سه شنبه بر گزار شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: روز سه شنبه تصمیم گیری نهایی در کمیسیون عمران در خصوص استیضاح وزیر راه و شهرسازی صورت خواهد گرفت و به هیات رئیسه مجلس اعلام می شود.

وی ادامه داد:حدود ۸۰ نفر از استیضاح کنندگان هنوز بر نظر خود مبنی بر استیضاح وزیر باقی هستند.

کد مطلب 3872032

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