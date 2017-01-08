خطر تروریسم کل منطقه را تهدید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، «بنعلی ایلدریم»، نخست وزیر ترکیه در کنفرانس خبری مشترک با «مسعود بارزانی»، رئیس اقلیم کردستان گفت که گروه های تروریستی تنها برای ترکیه خطرساز نیستند.

«ایلدریم» گفت که سازمان های تروریستی چون «پ ک ک»، داعش و یا گولنیست ها نه تنها برای ترکیه بلکه برای عراق، سوریه و تمامی منطقه خطرناک هستند.

نخست وزیر ترکیه همچنین با اشاره به دیدار انجام شده با همتای عراقی خود، «حیدر العبادی» دیدار خود از اربیل و بغداد را سازنده توصیف کرد و افزود: طی مدت اقامت من در عراق، ما در مجموع بر سر همکاری علیه تروریسم و افزایش مبادلات و تجاری دوجانبه و سرمایه گذاری گفتگو کردیم.

وی در خصوص حضور گروه تروریستی «پ ک ک» در عراق گفت: ما نمی توانیم حضور «پ ک ک» را در شمال عراق و حملاتی که آنها علیه ما انجام دادند را بپذیریم. به خصوص تحرکات آنها به سمت غرب، هم برای ما و هم عراق خطرآفرین خواهد بود.

«ایلدریم» همچنین از جامعه بین المللی خواست تا از عملیات در حال انجام ترکیه علیه داعش در شمال سوریه حمایت کند. وی ضمن تشکر از اقلیم کردستان به خاطر همکاری با ترکیه در مبارزه با جنبش «گولن» و تصمیم آنها برای تعطیلی مدارس مذهبی وابسته به این گروه در شمال عراق، قول داد که در عوض از شاگردان این مدارس حمایت کند.