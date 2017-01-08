ضرورت اصلاح روش های بهره وری از آب کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار جلیل زاده عصر یکشنبه در همایش احیای دریاچه ارومیه با اشاره به لزوم جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز گفت: در راستای حفظ منابع آبی سال گذشته یک هزار و ۴۱۰ حلقه چاه غیرمجاز و در سالجاری نیز یک هزار و ۸۱۴ حلقه چاه غیر مجاز از چرخه مصرف خارج شده اند.

بر اصلاح روش های بهره وری از آب کشاورزی تأکیدکرد و افزود: برای این کار باید به کشت محصولات کم آب بر و پر محصول اقدام و نیازهای زیست محیطی دریاچه ارومیه را به رسمیت بشناسیم.

وی مصرف آب شرب در کشور را ۸۰ درصد بیش از استانداردهای جهانی اعلام کرد و گفت: بعلت عدم رعایت مردم رودخانه ها با انباشت رسوب و تصرفات غیر قانونی در بستر رودخانه ها مواجه شده بودند که با اقدامات انجام شده موفق شده ایم تنها از حوضه آبی آجی چای تا ۱۲۰ میلیون متر مکعب آب به دریاچه ارومیه هدایت کنیم.

۸ درصد حقآبه کشاورزی تعدیل می شود

معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی نیز در این همایش بهینه سازی مصرف آب، رعایت الگوی کشت و تهیه نقشه کاداستر را از اقدامات مهم این سازمان در شهرستان های استان اعلام کرد.

ایوب ایرانی فام با اشاره به اینکه برای احداث شبکه های فرعی و زهکشی، لوله گذاری و آبیاری مدرن هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد؛ خاطرنشان کرد:۸۵ درصد هزینه های اجرای آبیاری تحت فشار از محل اعتبارات ملی و تحت عنوان سرمایه گذاری ملی پرداخت و مابقی نیز از طریق بهره برداران و یا بهصورت تسهیلات بانکی تأمین می شود.

وی افزود: در راستای رعایت الگوی کشت تا پنج سال آینده سالانه هشت درصد حقآبه کشاورزی تعدیل می شود و با الگوهای ارائه شده ضمن دستیابی به الگوی پایدار کشاورزی، به کاهش مصرف آب و افزایش راندمان تولید در سطح نیز دست خواهیم یافت.

اصلاح الگوی کشت در شهرستان بناب

فرماندار بناب نیز در این همایش با اشاره به وجود چهار هزار و ۷۰۰ حلقه چاه غیرمجاز و ۳ هزار و ۱۴۵ حلقه چاه مجاز در شهرستان بناب افزود: سالانه ۷۰ میلیون متر مکعب آب از ذخایر زیرزمینی این شهرستان برداشت می‌شود.

ولی الله فرج اللهی گفت: با اجرای برنامه‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه از جمله اصلاح الگوی کشت، افزایش میزان آبیاری مدرن و تبدیل انهار سنتی به بتنی در حال حاضر سطح آب های زیرزمینی این شهرستان نسبت به سال گذشته یک متر افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه در پایان سال گذشته آب تعدادی از روستاهای بالادست شهرستان در حال شورشدن بود؛ تصریح کرد: مردم این شهرستان بویژه اهالی روستاها با برنامه‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه همگام شده اند بطوری که فقط در روستای قره چپق این شهرستان یک هزار و۴۰۰ هکتار مزارع زیرکشت پیاز به زیر۱۰ هکتار کاهش یافته است.