حضور مربی مطرح وجذب بازیکنان جوان/هواداران ورامینی امیدوار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور در این فصل حواشی متعددی داشته و در حالی که تیم ها خود را برای هفته هفدهم این رقابت ها آماده می کنند اما حواشی همچنان در این لیگ پرهیجان ادامه دارد.

در ابتدای نیم فصل دوم لیگ برتر والیبال، خبر عدم حضور بازیکنان صالحین ورامین مقابل پارسه تهران و تصمیم سازمان لیگ برای حذف این تیم از مسابقات، بسیاری از کارشناسان و علاقه مندان به والیبال را شوکه کرد.

پس از رایزنی های متعدد و همکاری فدراسیون والیبال، تیم صالحین ورامین به لیگ برتر والیبال بازگشت اما تعدادی از بازیکنان خود را از دست داده بود و سایه سنگین مشکلات مالی همچنان بر روی سر این تیم احساس می شد.

بازیکنانی که در میانه راه صالحین ورامین را ترک کردند

مشکلات مالی صالحین ورامین ادامه پیدا کرد تا آنجا که ترکاشوند سرمربی فصل گذشته و فصل جاری این تیم با انتشار نامه ای، از ادامه حضور در تیم صالحین انصراف داد و نماینده والیبال ورامین را وارد حواشی جدیدی کرد.

با عدم حضور ترکاشوند و جدا شدن تعدادی از بازیکنان صالحین ورامین، این تیم شکست های پی درپی را مقابل حریفان لیگ برتری خود متحمل شد و تا رده نهم جدول رده بندی سقوط کرد.

در این میان طی روزهای اخیر، خبر انحلال تیم پارسه که تیم صالحین ورامین هیچگاه در این فصل مقابل این تیم بازی نکرد، باعث تعجب و بهت هواداران والیبال شد.

استفاده باشگاه صالحین ورامین از انحلال پارسه تهران

اگرچه انحلال تیم پارسه تهران همه را شوکه کرد اما مدیران و مسئولان باشگاه صالحین ورامین از این فرصت به خوبی استفاده و مربی موفق پارسه را جذب کردند.

فرهاد نفر زاده طی فصول اخیر همواره یکی از گزینه های هدایت نماینده والیبال ورامین بود اما هیچگاه نتوانست سکان هدایت این تیم را بر عهده بگیرد اما با انحلال پارسه تهران و توافق نفرزاده با مسئولان باشگاه صالحین، این مربی بر روی نیمکت نماینده ورامین در لیگ برتر نشست.

تلاش صالحین ورامین برای حضور در مرحله پلی آف لیگ برتر

نفرزاده در این فصل از رقابت های لیگ برتر والیبال توانست با جمعی از بازیکنان جوان و جویای نام در پارسه تهران نتایج بسیار خوبی را کسب کند و در میان تیم های بالای جدولی قرار بگیرد.

جذب چهار بازیکن تیم پارسه تهران از جمله پوریا فیاضی خبر خوشی برای هواداران والیبال در ورامین بود، چرا که این بازیکنان می توانند جایگزین بازیکنان جدا شده از صالحین باشند و در ادامه فصل کمک شایانی را به نماینده والیبال ورامین کنند.

بازیکنان صالحین ورامین زیر نظر فرهاد نفرزاده خود را مهیای مسابقه با هاوش گنبد می کنند و نماینده والیبال ورامین به خوبی می داند که برای حضور در مرحله پلی آف، باید بازی های پیش رو را با پیروزی به پایان رسانده تا به مرحله بعد صعود کند.

علیرضا فداکار مدیرعامل تیم صالحین ورامین در این زمینه اظهار داشت: تلاش بازیکنان و کادر فنی صالحین ورامین موفقیت در بازی های پیش رو است و تمام تلاش های لازم برای شاد کردن دل هواداران انجام خواهد شد.