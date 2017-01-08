به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش عصر یکشنبه در جلسه ستاد برگزاری مسابقات قهرمانی والیبال امیدهای آسیا در اردبیل تصریح کرد: رویدادهای ورزشی بینالمللی فرصتی برای معرفی پتانسیلها و ظرفیتهای مناطق است.
وی افزود: با کمترین هزینهها میتوان جاذبههای گردشگری یک استان را در رویدادهای ورزشی ملی و بینالمللی معرفی کرد و به همین منظور برگزاری هر چه مطلوب مسابقات قهرمانی والیبال مورد تأکید است.
استاندار اردبیل با بیان اینکه اردبیل میزبانی این مسابقات را دراردیبهشت سال آینده پذیرفته و تمهیدات لازم برای برگزاری فراهم شده است، ادامه داد: از جمله تخصیص ۱۰۰ درصد اعتبارات حوزه ورزش و تخصیص اعتبار مجزا برای مسابقات پیش بینی شده است.
به گفته خدابخش بخش مهمی از برگزاری مطلوب این مسابقات اطلاعرسانی و تبلیغات در فضای مجازی است و علاوه بر این برای پخش زنده مسابقات در ۱۶ کشور دنیا هماهنگیهای لازم با صداوسیما انجام خواهد شد.
وی به اثرات فرهنگی برگزاری مسابقات بینالمللی در استان تأکید و اضافه کرد: از جمله برگزاری مسابقات شطرنج، والیبال و کشتی در دستور کار است که میتواند زمینهساز نشاطآفرینی در بین جوانان شود.
به گفته استاندار اردبیل به یمن خون شهدا کشور جمهوری اسلامی ایران از امنیت لازم برای برگزاری رقابتهای ورزشی بینالمللی برخوردار است و در عین حال نیازمندیهای امنیتی مسابقات نیز تأمین خواهد شد.
خدابخش برگزاری این مسابقات را فرصتی برای تمرین مدیریت و محک توانمندیهای استان دانست و گفت: در عین حال برگزاری جام جهانی فوتسال نیز از سوی اداره کل ورزش و جوانان استان پیگیری میشود و استان آماده میزبانی این رویداد ورزشی است.
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