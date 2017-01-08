مسکن مددجویان قزوین در همه نقاط استان تامین شود

به گزارش خبرنگارمهرعلی فرخزاد روز یکشنبه در جلسه هماهنگی احداث مسکن برای محرومان و مددجویان کمیته امداد امام خمینی که دراستانداری برگزار شد اظهارداشت: وظیفه دولت تامین مسکن مورد نیاز گروههای مختلف در حد توان است و در این میان ایجاد بستر مناسب و پرداخت تسهیلات و تهیه زمین در اولویت بوده و تاکنون هم طرح های متعددی در این زمینه اجرایی شده است.

فرخزاد بیان کرد: در کنار گروههای مختلف تامین مسکن نیازمندان همواره در اولویت بوده و همه وظیفه داریم امکانات لازم را برای برخورداری افراد کم بضاعت از یک سرپناه تهیه کنیم.

اسکان همه مدد جویان در مسکن مهر به صلاح نیست

معاون عمرانی استانداری قزوین تصریح کرد: اسکان و متمرکز کردن همه مدد جویان در مسکن مهر به صلاح نیست و باید با برنامه ریزی مناسب و هماهنگی مطلوب نسبت به توزیع مسکن مددجویان در همه مناطق اقدام شود.

وی گفت: با توجه به طولانی شدن واگذاری زمین به کمیته امداد در برخی نقاط باید پیگیری لازم برای تسریع در کار صورت گیرد و در این راستا بهره گیری از ظرفیت بنیاد مسکن در شهرهای کمتر از ۲۰ هزار نفر جمعیت ضروری است.

فرخزاد یادآورشد: با توجه به معرفی بعضی از زمین ها از سوی شهرداران که نیاز به تغییر کار بری دارد اگر امکان تغییر کاربری وجود نداشت باید زمین جایگزین بسرعت معرفی شود تا کارها قفل نشود.

وی گفت: اگر از امکانات موجود و در اختیار شهرداری ها استفاده شود میتوانیم واحدهای بیشتری را احداث کرده و دراختیار نیازمندان قرار دهیم.

ساخت ۱۲۰۰ واحد مسکن محرومین در استان قزوین تا آبان ماه ۹۶

در ادامه مدیرکل دفتر فنی استانداری قزوین گفت: با حضور فرمانداران استان، جلساتی در خصوص واگزاری زمین برای احداث ۱۲۰۰ واحد مسکن محرومان برگزار شد که ۱۰۰۰ واحد شهری و ۲۰۰ واحد روستایی قرار است تا ابان ماه سال آینده احداث شود.

پیمان پیرمرادی افزود: در برخی مناطق محروم استان امکان اسکان مدد جویان وجود ندارد و برای اینکه نتیجه بهتری بگیریم نیازمند اقدامات جهادی و همکاری مدیران هستیم.