فضای اعتماد به مخترعان در کشور فراهم شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دلیری در مراسم فستیوال نوآوری های صنعت مواد غذایی اظهار داشت: در حال حاضر فضای کسب و کار سنتی جایگاه خود را از دست داده است زیرا مردم بدنبال شرایط آسان و کیفیت هستند.

به گفته وی هر چه این شرایط مطلوب تر باشد بهتر می توان از آن بهره برداری کرد.

وی با بیان اینکه همچنین از سوی دیگر سرمایه گذاری فیزیکی کمتر شده است، اظهار داشت: در واقع در این دولت فضای اعتماد به مخترعان حاکم شده تا بر اساس فکر و ایده های آنها بتوانیم محصولات و خدماتی مبتنی بر همین ایده ها را به مردم ارائه کنیم.

دلیری با تاکید بر ضرورت ارتقا بستر ایده پردازی در کشور گفت: این بستر را همچنان می توان در دانشگاهها، مراکز رشد و پارک های علم و فناوری دید. همچنین استارتاپ ها مصداق همین ارتقا بستر ایده پردازی است.

وی با تاکید بر ضرورت استفاده صنعت از ایده های مخترعان کشور اظهار داشت: افرادی که در صنعت فعالیت می کنند می توانند نیازهای خود را به واسطه همین استارتاپ ها برطرف کنند. همچنین از سوی دیگر صاحبان این صنایع می توانند استارتاپی با صنایع هم رده خود داشته باشند تا بتوانند محصولات نهایی خود را بر اساس ایده های نو و بومی به تولید برسانند.

معاون توسعه و مدیریت منابع معاونت علمی ادامه داد: به این وسیله فکر و ایده مخترعان به منصه ظهور می نشیند و از سوی دیگر می توانیم شاهد تحول در صنایع باشیم.