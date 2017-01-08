تعداد فوت شدگان حوادث رانندگی در استان ۱.۵ درصدکاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، کامروز امینی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۳۳ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده اند.

وی اظهار کرد: در مدت مشابه سال گذشته این تعداد ۱۳۵ نفر بوده است.

امینی با بیان اینکه ۱۸ نفر در تصادفات درون شهری جان خود را از دست داده اند، اظهار داشت: ۱۰۹ نفر در تصادفات برون شهری و شش نفر نیز در جاده های روستایی فوت شده اند.

وی تصریح کرد: از این تعداد ۳۸ نفر زن و ۹۵ نفر نیز مرد بوده اند که ۵۳ نفر از آنها مجرد و ۸۰ نفر نیز متاهل بوده اند.

امینی آمار مراجعه به مراکز پزشکی قانونی در سطح استان در حوادث رانندگی در شهرستان بویراحمد و دنا ۷۵ مورد در شهرستان گچساران ۴۲ مورد و در شهرستان کهگیلویه نیز ۱۳ و در شهرستان بهمئی نیز سه مورد بوده است.

وی بیشترین آمار ثبت فوتی ها در حوادث رانندگی را در فروردین ماه عنوان کرد و گفت: آمار فوتی ها در فروردین ماه ۲۳ نفر، در تیرماه ۱۸ نفر و در شهریورماه نیز ۱۷ نفربوده است.

امینی اظهار داشت: از ۱۳۳ نفر فوت شده در حوادث رانندگی از ابتدای سال جاری تاکنون، ۵۰ نفر راننده، ۲۴ نفر عابر، ۵۷ نفر سرنشین بوده است.