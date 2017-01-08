اردبیل آماده میزبانی جام جهانی فوتسال در سال ۲۰۲۰ است

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب بهتاج عصر یکشنبه در جلسه ستاد برگزاری مسابقات قهرمانی والیبال امیدهای آسیا در اردبیل تصریح کرد: میزبانی مسابقات جام جهانی فوتسال ۲۰۲۰ به کشور جمهوری اسلامی ایران واگذار شده و قرار است دو استان مشترکا میزبان این مسابقات باشند.

وی افزود: دو گزینه شامل استان های اصفهان و یزد و استان های اردبیل و آذربایجان شرقی برای میزبانی مطرح شده که استان اردبیل قویا آماده میزبانی این مسابقات است و امید می رود میزبانی آن به استان اختصاص یابد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان به برگزاری مسابقات شطرنج جام فجر در قالب بین‌المللی به میزبانی استان اشاره کرد و متذکر شد: این مسابقات در دهه فجر امسال برگزار می شود.

بهتاج همچنین به پذیرش میزبانی مسابقات آسیایی والیبال اشاره و تاکید کرد: با پیگیری های صورت گرفته این مسابقات در ۱۲۰ ۲۰ اردیبهشت ماه در استان اردبیل برگزار خواهد شد.

وی آماده سازی دو سالن تختی و رضازاده برای برگزاری این مسابقات را یادآور شد و گفت: سالن شش هزار نفری رضازاده ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته وامید می رود با همکاری دستگاه ها و تخصیص اعتبار مناسب سالن تختی نیز تا بهمن ماه به اتمام برسد.

به گفته مدیرکل ورزش و جوانان استان برای تمرین تیم‌های ورزشی سالن دانشگاه آزاد اسلامی استان پیش‌بینی شده و برای اسکان تیم‌های ورزشی نیز دو هتل لاله و چالدران سرعین در نظر گرفته شده است.

بهتاج افزود: همچنین هتل‌های کوثر و شورابیل برای محل اسکان داوران و عوامل اجرایی تیم‌ها پیش‌بینی شده است.

وی ابراز امیدواری کرد تجربه نخست استان اردبیل در برگزاری مسابقات ورزشی در سطح بین‌المللی دستاوردهای مطلوبی به دنبال داشته باشد.