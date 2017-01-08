محسن نظافتی در گفتگو با مهر، با اشاره به جزییات حادثه آتش‌سوزی هتل قصر المولای کربلا گفت: متاسفانه پنج نفر از زائران ایرانی در این حادثه آتش‌سوزی جان باختند و سه نفر نیز مجروح شدند که حال یکی از مجروحان وخیم است و تحت عمل جراحی قرار دارد.

وی ادامه داد:اتصالی سیم کشی و کابلهای برق در هتل قصر المولا موجب ایجاد آتش‌سوزی شدید و حادثه دیدن تعدادی از زائران ایرانی اسکان یافته در این هتل شد.

مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت با بیان اینکه تمامی ۱۰۷ تن از زائران حادثه دیده در هتل قصر المولا توسط یکی از کاروانهای آزاد بر و غیر مجاز اعزام شده بودند، گفت: تمامی زائران اسکان یافته در این هتل از اهالی مشهد و تربت حیدریه بوده‌اند.

نظافتی تصریح کرد: هتل قصر المولا یکی از محلهای اقامتی در کربلا است که به هیچ عنوان طرف قرار داد با سازمان حج و زیارت نبوده و امکانات قابل قبولی را در بر نداشت و فقط برخی کاروانهای غیرمجاز از آن استفاده می‌کردند.

وی با بیان اینکه متاسفانه در این حادثه آتش‌سوزی تمامی وسایل زائران دچار حریق شده است، گفت: کمک به حادثه دیدگان انجام گرفته است و امیدواریم دیگر شاهد چنین حوادثی نباشیم.

مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت با بیان اینکه سازمان متبوعش امروز شکایتی از این دفتر زیارتی غیرمجاز مطرح کرده‌اند، عنوان کرد: متاسفانه پیشتر نیز از این کاروان زیارتی آزاد بر شکایتی انجام گرفته بود و در مراحل رسیدگی قرار دارد که امیدواریم رسیدگی هرچه زودتر انجام گیرد.

نظافتی به همه علاقمندانی که قصد سفر به عتبات عالیات در ایام مختلف سال را دارند توصیه کرد که فریب افراد سودجو و کاروانهای زیارتی غیرمجاز را نخورند و تا حصول اطمینان از مجوزهای کاروانهای متعلق به سازمان حج و زیارت اقدام به نام نویسی برای سفر به عتبات نکنند.

اسامی جان باختگان حادثه آتش سوزی قصر المولای کربلا به شرح ذیل است: خانم مونس خداپرست، آقای عباس نیازی، خانم زهرا نجفی، خانم رباب محمد جان زاده، خانم گلک صبوری