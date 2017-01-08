به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری قم، مجید رفیعی با بیان اینکه موضوع ارتقای فرهنگ شهروندی یکی از مباحث مهم است، اظهار کرد: شهر از اجزایی تشکیل شده و شهروندان یکی از پایه‌های اصلی آن هستند، برای افزایش توانمندی شهروند در زندگی شهری باید در واقع نهاد شهرداری پیشقدم شود.

وی با اشاره به فعالیت کمیته فرهنگ شهروندی، گفت: این کمیته با استفاده از ابزارهای مختلف در توسعه و ارتقای فرهنگ شهروندی تلاش می‌کند، بنابراین برگزاری نخستین جشنواره ایده‌های شهروندی به همین منظور در دستور کار قرار گرفت.

مدیرعامل سازمان فرهنگی، هنری و ورزشی شهرداری قم اظهار داشت: در این جشنواره دغدغه حفظ و نگهداری شهر و ارتقای حوزه‌های مختلف آن یک بار دیگر به شهروندان یادآوری می‌شود، به طوری که گروه‌های دانشجویی، طلاب و نخبگان و عموم مردم را دربرمی‌گیرد.

وی با اشاره به موضوعات و محورهای جشنواره ایده‌های شهروندی، گفت: این جشنواره موضوعات اوقات فراغت و تفریحات سالم، حفظ اموال عمومی شهر، فضای شهری، بحث ترافیک، تجمیع سبک اسلامی ایرانی، ‌جمع‌آوری، تفکیک و بازیافت پسماند و شهر هوشمند، تبلیغات شهری و محیطی، حمل و نقل عمومی، ‌ساماندهی دستفروشی و مقابله با سد معبر، تقویت هویت شهری و کاهش هزینه‌های اداره شهر را دربرمی‌گیرد.

رفیعی ایجاد زیرساخت‌ها و توسعه اماکن فرهنگی و ورزشی شهر، موضوع گردشگری، بهبود فضای کسب و کار شهری، افزایش درآمدهای پایدار شهری، کاهش آسیب‌های اجتماعی و... را از دیگر موضوعات ذکر کرد.

وی با اشاره به قالب‌های شرکت در مسابقه، گفت: عکس و فیلم موبایلی، ‌ ماکت، پوستر، پژوهش و ارائه ایده و کاریکاتور، نقاشی و داستان از جمله قالب‌های درنظر گرفته شده برای این جشنواره است.

مدیرعامل سازمان فرهنگی، هنری و ورزشی شهرداری قم افزود: دبیرخانه جشنواره ایده‌های شهروندی در خیابان آذر، ابتدای خیابان ناصر دیوان، سازمان فرهنگی هنری شهرداری قم واقع شده و علاقمندان می‌توانند آثار خود را به آدرس shahrvandiqom@gmail.com ارسال کنند.

وی یادآور شد: اختتامیه این جشنواره اوایل سال آینده همراه با معرفی آثار برتر برگزار می‌شود.