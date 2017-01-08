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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۸:۳۶

نخستین جشنواره ایده‌های شهروندی در قم برگزار می‌شود

نخستین جشنواره ایده‌های شهروندی در قم برگزار می‌شود

قم - مدیرعامل سازمان فرهنگی، هنری و ورزشی شهرداری قم از برگزاری نخستین جشنواره ایده‌های شهروندی در قم با موضوع با هم برای شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری قم، مجید رفیعی با بیان اینکه موضوع ارتقای فرهنگ شهروندی یکی از مباحث مهم است، اظهار کرد: شهر از اجزایی تشکیل شده و شهروندان یکی از پایه‌های اصلی آن هستند، برای افزایش توانمندی شهروند در زندگی شهری باید در واقع نهاد شهرداری پیشقدم شود.

وی با اشاره به فعالیت کمیته فرهنگ شهروندی، گفت: این کمیته با استفاده از ابزارهای مختلف در توسعه و ارتقای فرهنگ شهروندی تلاش می‌کند، بنابراین برگزاری نخستین جشنواره ایده‌های شهروندی به همین منظور در دستور کار قرار گرفت.

مدیرعامل سازمان فرهنگی، هنری و ورزشی شهرداری قم اظهار داشت: در این جشنواره دغدغه حفظ و نگهداری شهر و ارتقای حوزه‌های مختلف آن یک بار دیگر به شهروندان یادآوری می‌شود، به طوری که گروه‌های دانشجویی، طلاب و نخبگان و عموم مردم را دربرمی‌گیرد.

وی با اشاره به موضوعات و محورهای جشنواره ایده‌های شهروندی، گفت: این جشنواره موضوعات اوقات فراغت و تفریحات سالم، حفظ اموال عمومی شهر، فضای شهری، بحث ترافیک، تجمیع سبک اسلامی ایرانی، ‌جمع‌آوری، تفکیک و بازیافت پسماند و شهر هوشمند، تبلیغات شهری و محیطی، حمل و نقل عمومی، ‌ساماندهی دستفروشی و مقابله با سد معبر، تقویت هویت شهری و کاهش هزینه‌های اداره شهر را دربرمی‌گیرد.

رفیعی ایجاد زیرساخت‌ها و توسعه اماکن فرهنگی و ورزشی شهر، موضوع گردشگری، بهبود فضای کسب و کار شهری، افزایش درآمدهای پایدار شهری، کاهش آسیب‌های اجتماعی و... را از دیگر موضوعات ذکر کرد.

وی با اشاره به قالب‌های شرکت در مسابقه، گفت: عکس و فیلم موبایلی، ‌ ماکت، پوستر، پژوهش و ارائه ایده و کاریکاتور، نقاشی و داستان از جمله قالب‌های درنظر گرفته شده برای این جشنواره است.

مدیرعامل سازمان فرهنگی، هنری و ورزشی شهرداری قم افزود: دبیرخانه جشنواره ایده‌های شهروندی در خیابان آذر، ابتدای خیابان ناصر دیوان، سازمان فرهنگی هنری شهرداری قم واقع شده و علاقمندان می‌توانند آثار خود را به آدرس shahrvandiqom@gmail.com ارسال کنند.

وی یادآور شد: اختتامیه این جشنواره اوایل سال آینده همراه با معرفی آثار برتر برگزار می‌شود.

کد مطلب 3872050

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