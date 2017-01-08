تهیه لیست خانواده های چند معلولیتی/مشکلات پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر پرویز عصر یکشنبه در جریان سفر به شهرستان سرایان با خانواده دارای سه معلول دیدار و از آنان دلجویی کرد.

استاندار خراسان جنوبی ضمن تاکید بر همت دولت جهت افزایش سطح کمک هزینه نگهداری دریافتی این خانواده ها گفت: مبالغ مستمری خانواده ها در قیاس با هزینه های تحمیل شده به آنان همخوانی نداشت.

وی عنوان کرد: دولت در لایحه برنامه ششم توسعه، افزایش مستمری این خانواده ها را تا حداقل ۲۰ درصد حداقل قانون کار پیشنهاد داد که بحمدا... مورد تایید نمایندگان مجلس قرار گرفت.

پرویزی ضمن تاکید بر لزوم حمایت از این خانواده در قالب هزینه های درمانی، بهداشتی و توانبخشی، گفت: معادل ۱۵ میلیون ریال به این خانواده مساعدت خواهد شد.

وی بیان داشت: در زمینه تامین هزینه های درمانی و بهداشتی خانواده، ماهانه مبلغ دو میلیون و ۵۰۰ هزار ریال تا پایان سال ۹۶ علاوه بر مستمری ماهانه به این خانواده پرداخت خواهد شد.

استاندار خراسان جنوبی خواستار شد: اداره کل بهزیستی استان لیست کلیه خانواده های چند معلولیتی را تهیه و ارائه کند تا در زمینه مساعدت و رفع مشکلات آنها به صورت ویژه کارشناسی شود.

در این دیدار مهرداد رئیس بهزیستی سرایان از سایر خدمات دریافتی این خانواده گزارشی ارائه و افزود: متاسفانه ازدواج فامیلی علت معلولیت سه فرزند این خانواده بوده است.

رجبی معاون پشتیبانی و منابع انسانی اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی نیز در این دیدار از افزایش چشمگیر اعتبارات غربالگری و آزمایشات ژنتیک سازمان بهزیستی در دو سال اخیر خبر داد و گفت: سازمان آمادگی لازم جهت مشاوره و حمایت از متقاضیان ازدواج بخصوص ازدواج های فامیلی را دارد.

وی اطلاع رسانی و فرهنگ سازی را مهمترین کار لازم در این زمینه دانست و بیان کرد: متاسفانه هنوز معلولیت های مادرزادی بیشترین فراوانی را در بروز و شیوع معلولیتها در استان دارد.