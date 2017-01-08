کیفیت هوای ارومیه به مرز هشدار رسید

سعید موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه میزان شاخص آلودگی هوا در ارومیه شاخص ذرات معلق کمتر از۲.۵ میکرون به۱۵۲ میکروگرم رسید که این میزان برای گروه های حساس از جمله کودکان و نوجوانان ناسالم است.

وی ادامه داد: احتمال پایداری هوای آلوده و وارونگی هوا تا روز ۲۰ دی ماه وجود دارد و به علت پیش بینی افزایش میزان آلودگی هوا در روز یکشنبه زنگ ورزش مدارس برگزار نشد و دانش آموزان نیز از تردد در محوطه مدارس خودداری کردند.

موسوی با بیان اینکه در صورت گرم شدن هوا و تعدیل وارونگی، میزان آلودگی نیز کاهش می یابد اضافه کرد: پیشتر توصیه ها و هشدارهای بسیاری در این مورد و توسعه صنایع و خودروها در سطح شهر به مردم و مسئولان توسط اداره کل حفاظت محیط زیست ارائه شده است.

وی اظهار داشت: با توجه به این آلودگی مردم می توانند به فعالیت های روزمره خود بپردازند ولی توصیه می شود که کودکان و افراد کهنسال و بیماران قلبی و تنفسی کمتر و در موارد ضروری از منزل خارج شوند و در صورت خروج نیز از ماسک های ویژه استفاده کنند.