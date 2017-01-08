طیب صفری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در راستای برنامه ریزی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم‌های دهه فجر تاکید ما بر مردمی بودن جشن‌ها است.

وی با اشاره به برنامه ریزی برای مشارکت فعال مساجد در خصوص برگزاری مراسم‌های دهه فجر افزود: تاکید شده که در مساجد و بویژه مساجد دارای کانون فرهنگی هنری فعالیت بیشتری در برگزاری جشن‌ها داشته باشند.

صفری با اشاره به غبار روبی و آماده کردن مساجد استان برای برگزاری مراسم‌های دهه فجر گفت: برگزاری برنامه‌ها و جشن‌های متمرکز در مساجد برنامه ریزی شده است.

وی از برگزاری مسابقات فرهنگی در سطح مساجد استان به مناسبت فرا رسیدن سالروز جشن پیروزی انقلاب خبر داد و گفت: همه تلاش فعالان فرهنگی مساجد بر برگزاری جشن‌های دهه فجر به صورت مردمی است.

مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان کرمانشاه تقدیر از فعالان فرهنگی مساجد استان را از برنامه‌های دهه فجر عنوان کرد و گفت: جشن‌های دهه فجر باید باشکوه‌تر از سال‌های قبل برگزار شود.