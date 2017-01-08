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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۹:۳۷

با تصویب مجلس شورای اسلامی؛

وزارت خارجه موظف به پیگیری ۱۰برنامه برای انسجام در روابط خارجی شد

وزارت خارجه موظف به پیگیری ۱۰برنامه برای انسجام در روابط خارجی شد

مجلس شورای اسلامی، وزارت امور خارجه را موظف کرد تا برنامه های ۱۰ گانه ای را برای مدیریت منسجم روابط خارجی دنبال کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مردم در خانه ملت، امشب و در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کشور، ماده ۱۲۰ این لایحه را تصویب و وزارت امور خارجه را مکلف به پیگیری ۱۰ اقدام در راستای مدیریت منسجم، هماهنگ و مؤثر روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران کردند.

بر اساس این ماده «در راستای اجرای مفاد مصرح در قانون اساسی و افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور و به‌منظور مدیریت منسجم، هماهنگ و مؤثر روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصل عزت، حکمت و مصلحت و برای تحقق اهداف این قانون، دستگاههای اجرائی بجز نیروهای مسلح مکلفند، تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند . وزارت امور خارجه موظف است در چارچوب قوانین نسبت به اجرای موارد زیر اقدام کند:

۱- طراحی و اجرای اقدامات دیپلماتیک در سیاست خارجی، در جهت تحقق اصول مربوطه قانون اساسی مخصوصا در بعد مبارزه با استکبار و رژیم صهیونیستی و حمایت از مقاومت و مستضعفان. 

۲- ایجاد بسترها و شرایط سیاسی لازم برای تنوع‌بخشی و تقویت پیوندهای همه جانبه بویژه در حوزهاقتصادی با کشورهای جهان بجز آمریکا و رژیم صهیونیستی و ایجاد پیوندهای راهبردی با کشورهای منطقه، همسایگان و قدرت‌های نوظهور آسیا.

۳- تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازارهای جهانی برای صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی، تأمین مالی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و دستیابی به فنآوری‌های نوین، از جمله در کشورهای همسایه، جنوب غربی آسیا و کشورهای اسلامی.

۴- حمایت همه جانبه از حقوق ایرانیان خارج از کشور و جلب مشارکت آنها در توسعه و پیشرفت کشور.

۵- به‌کارگیری ظرفیت‌های دیپلماسی رسمی در سطوح دو و چندجانبه برای ایجاد محیط سیاسی و امنیتی با ثبات و پایدار در منطقه؛

۶- بهره‌برداری از دیپلماسی عمومی و روشها و ابزارهای نوین و کارآمد اطلاع‌رسانی در گستره فرامرزی برای تبیین دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران در ابعاد گفتمانی و معنایی و ارتقای جایگاه ایران در افکار عمومی جهان؛ 

۷- به‌کارگیری همه امکانات جمهوری اسلامی ایران برای برای مقابله با خشونت گرایی، تروریسم و افراط‌گرایی؛ 

۸- صیانت از وجهه بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با موضوعات حقوق بشری از طریق رصد و پایش وضعیت حقوق بشر در عرصه بین‌المللی، پاسخ متناسب به ادعاهای واهی بین‌المللی و گسترش حقوق بشر اسلامی با همکاری دستگاههای ذی‌ربط؛ 

۹- حمایت جدی و همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین.

۱۰- برنامه‌ریزی و اقدام مؤثر در راستای ارتقاء قدرت جریان مقاومت در منطقه و حمایت از فعالیتهای مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی»

این ماده با ۱۸۴ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

کد مطلب 3872062

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