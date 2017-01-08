وزارت خارجه موظف به پیگیری ۱۰برنامه برای انسجام در روابط خارجی شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مردم در خانه ملت، امشب و در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کشور، ماده ۱۲۰ این لایحه را تصویب و وزارت امور خارجه را مکلف به پیگیری ۱۰ اقدام در راستای مدیریت منسجم، هماهنگ و مؤثر روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران کردند.

بر اساس این ماده «در راستای اجرای مفاد مصرح در قانون اساسی و افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور و به‌منظور مدیریت منسجم، هماهنگ و مؤثر روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصل عزت، حکمت و مصلحت و برای تحقق اهداف این قانون، دستگاههای اجرائی بجز نیروهای مسلح مکلفند، تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند . وزارت امور خارجه موظف است در چارچوب قوانین نسبت به اجرای موارد زیر اقدام کند:

۱- طراحی و اجرای اقدامات دیپلماتیک در سیاست خارجی، در جهت تحقق اصول مربوطه قانون اساسی مخصوصا در بعد مبارزه با استکبار و رژیم صهیونیستی و حمایت از مقاومت و مستضعفان.

۲- ایجاد بسترها و شرایط سیاسی لازم برای تنوع‌بخشی و تقویت پیوندهای همه جانبه بویژه در حوزهاقتصادی با کشورهای جهان بجز آمریکا و رژیم صهیونیستی و ایجاد پیوندهای راهبردی با کشورهای منطقه، همسایگان و قدرت‌های نوظهور آسیا.

۳- تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازارهای جهانی برای صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی، تأمین مالی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و دستیابی به فنآوری‌های نوین، از جمله در کشورهای همسایه، جنوب غربی آسیا و کشورهای اسلامی.

۴- حمایت همه جانبه از حقوق ایرانیان خارج از کشور و جلب مشارکت آنها در توسعه و پیشرفت کشور.

۵- به‌کارگیری ظرفیت‌های دیپلماسی رسمی در سطوح دو و چندجانبه برای ایجاد محیط سیاسی و امنیتی با ثبات و پایدار در منطقه؛

۶- بهره‌برداری از دیپلماسی عمومی و روشها و ابزارهای نوین و کارآمد اطلاع‌رسانی در گستره فرامرزی برای تبیین دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران در ابعاد گفتمانی و معنایی و ارتقای جایگاه ایران در افکار عمومی جهان؛

۷- به‌کارگیری همه امکانات جمهوری اسلامی ایران برای برای مقابله با خشونت گرایی، تروریسم و افراط‌گرایی؛

۸- صیانت از وجهه بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با موضوعات حقوق بشری از طریق رصد و پایش وضعیت حقوق بشر در عرصه بین‌المللی، پاسخ متناسب به ادعاهای واهی بین‌المللی و گسترش حقوق بشر اسلامی با همکاری دستگاههای ذی‌ربط؛

۹- حمایت جدی و همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین.

۱۰- برنامه‌ریزی و اقدام مؤثر در راستای ارتقاء قدرت جریان مقاومت در منطقه و حمایت از فعالیتهای مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی»

این ماده با ۱۸۴ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.