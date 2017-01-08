به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم فیروزی عصر یکشنبه در جلسه ستاد برگزاری مسابقات قهرمانی والیبال امیدهای آسیا در اردبیل تصریح کرد: در رویدادهای ورزشی اغلب کشورها به سه فاکتور اساسی توجه دارند تا این سه شاخص به صورت مقبولی رعایت شود.
وی شاخص اول را امنیت یک کشور در برگزاری رویداد بینالمللی ورزشی دانست و افزود: در شاخص دوم میزان استقبال از رویداد ورزشی اهمیت ویژه دارد و برای موفقیت، برخی کشورها برنامهریزی ویژهای برای افزایش استقبال دارند.
داور بینالمللی والیبال تأکید کرد: در بخش سوم مدیریت کلان و ورزشی یک منطقه قابلتوجه است بطوریکه تجربههای موفق نشان میدهد عوامل مدیریت یک برنامه ورزشی هر چند به ظاهر مشاهده نمیشوند اما تأثیرات کاری آن ها نظم فوقالعادهای به برگزاری صحیح مسابقات بخشیده است.
فیروزی متذکر شد: استان اردبیل برای موفقیت در میزبانی مسابقات آسیایی والیبال نیازمند توجه به هر سه شاخصه است و لازم است با دقت و ریزبینی استانداردهای برگزاری مسابقه تأمین شود.
وی با بیان اینکه فدراسیون جهانی والیبال ۲۲۰ کشور عضو دارد، متذکر شد: این در حالی است که تعداد اعضای سازمان ملل ۲۱۴ کشور است و والیبال از رشتههای ورزشی محبوب در دنیا محسوب میشود.
داور بینالمللی والیبال توجه به نور و صدای سالنهای محل برگزاری مسابقات در اردبیل، توجه به حملونقل منظم و تغذیه مناسب با رژیم غذایی اغلب تیمهای آسیایی والیبال ادامه داد: انتظار میرود دو ستاد در استان برای برگزاری مسابقات تشکیل شود.
به گفته فیروزی در ستاد اول چهار کمیته شامل تشریفات و اجرا، عمران، امنیتی و غذایی و فرهنگی و رسانهای فعال خواهد شد و در ستاد دوم ۱۱ کمیته اقدامات اجرایی و برگزاری مسابقات را بر عهده خواهند داشت.
وی به ضرورت آمادهسازی مکان مناسب مسابقات و تمرین تیمها تأکید کرد و افزود: علاوه بر این آمادهسازی تجهیزات موردنیاز، آمادهسازی و آموزش نیروی انسانی و تأمین اعتبارات اهمیت ویژه دارد.
فیروزی همچنین برگزاری تورنمنتی با حضور حداقل چهار تیم را اقدام مطلوبی برای مقدمه برگزاری این مسابقات دانست.
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