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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۹:۰۷

مدیر کل زندان‌های کرمانشاه مطرح کرد:

ارائه خدمات مطلوب زندانبانی علمی باتوانمندسازی و آموزش کارکنان

ارائه خدمات مطلوب زندانبانی علمی باتوانمندسازی و آموزش کارکنان

کرمانشاه- مدیر کل زندان‌های استان کرمانشاه توانمندسازی و آموزش مستمر کارکنان زندان را امری موثر در بهبود عملکرد و ارائه خدمات مطلوب زندانبانی علمی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زندان‌های کرمانشاه، منصور بیگلری در نشست تخصصی کمیته سلامت و صیانت اداری این اداره کل اظهار داشت: لازمه حفظ وارتقاء  سلامت اداری رعایت قوانین و مقررات است.

بیگلری افزود: توانمندسازی وآموزش مستمر کارکنان بر بهبود عملکرد وارائه خدمات مطلوب زندانبانی علمی موثر است.

وی هم چنین یادآور شد: ایجاد روحیه وانگیزه خدمتی در کارکنان و نظارت بر حسن اجرای مقررات یکی از تکالیف مهم مدیران و مسئولان واحد های اجرایی زندان ها و مراکز تامینی وتربیتی است.

بیگلری در ادامه با اشاره به اهمیت استفاده از سیستم های الکترونیک موجود، تلاش برای سالم سازی محیط زندان ها و پیشگیری از آسیب های اجتماعی و وقوع جرم را مورد تاکید قرار داد و افزود: برقراری تعامل سازنده بخش ها وادارات مرتبط در تحقق این هدف راهبردی موثر است.

مدیر کل زندان های کرمانشاه در این رابطه گفت: تشکیل جلسات کارشناسی و بهره گیری ازعقل و خرد جمعی راه گشای حل بسیاری از چالش ها و مشکلات پیش روی است.

گفتنی است؛ در ادامه نشست تخصصی کمیته حفظ سلامت و صیانت اداری زندان های کرمانشاه،علی اژدری دبیر این کمیته مصوبات جلسه واقدامات انجام شده در حوزه های مختلف را تشریح و هریک از اعضاء نظرات و پیشنهادات خود را مطرح نمودند.

کد مطلب 3872066

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