ارائه خدمات مطلوب زندانبانی علمی باتوانمندسازی و آموزش کارکنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زندان‌های کرمانشاه، منصور بیگلری در نشست تخصصی کمیته سلامت و صیانت اداری این اداره کل اظهار داشت: لازمه حفظ وارتقاء سلامت اداری رعایت قوانین و مقررات است.

بیگلری افزود: توانمندسازی وآموزش مستمر کارکنان بر بهبود عملکرد وارائه خدمات مطلوب زندانبانی علمی موثر است.

وی هم چنین یادآور شد: ایجاد روحیه وانگیزه خدمتی در کارکنان و نظارت بر حسن اجرای مقررات یکی از تکالیف مهم مدیران و مسئولان واحد های اجرایی زندان ها و مراکز تامینی وتربیتی است.

بیگلری در ادامه با اشاره به اهمیت استفاده از سیستم های الکترونیک موجود، تلاش برای سالم سازی محیط زندان ها و پیشگیری از آسیب های اجتماعی و وقوع جرم را مورد تاکید قرار داد و افزود: برقراری تعامل سازنده بخش ها وادارات مرتبط در تحقق این هدف راهبردی موثر است.

مدیر کل زندان های کرمانشاه در این رابطه گفت: تشکیل جلسات کارشناسی و بهره گیری ازعقل و خرد جمعی راه گشای حل بسیاری از چالش ها و مشکلات پیش روی است.

گفتنی است؛ در ادامه نشست تخصصی کمیته حفظ سلامت و صیانت اداری زندان های کرمانشاه،علی اژدری دبیر این کمیته مصوبات جلسه واقدامات انجام شده در حوزه های مختلف را تشریح و هریک از اعضاء نظرات و پیشنهادات خود را مطرح نمودند.