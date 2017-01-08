پیش بینی خرید ۱۵ هزار تن کلزا/ ضایعات نان ۱۰ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جعفری عصر یکشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان مازندران در دفتر معظم له، اظهار کرد: امسال ۱۳ هزار و ۵۰۰هکتار از زمین های استان مازندران زیر کشت کلزا رفته است و پیش بینی می شود امسال بیش از ۱۵ هزار تن کلزا خریداری کنیم.



مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ کشور، با بیان اینکه کشور ۹۰ درصد نیاز به واردات دانه های روغنی دارد، گفت: با توجه به اقدامات شرکت بازرگانی ، پول کلزا کاران استان به صورت نقد به آنها پرداخت شد تا مشوقی برای آنها در جهت کاشت این محصول باشد.

جعفری، با بیان اینکه بهبود تهیه نان، ارتقاء کیفیت نان یکی از نکات بارز و پروژه های مدنظر ما بوده است، از خودکفایی در تولید گندم خبر داد و افزود: بعضا در بحث کیفیت نان و آرد شیطنت هایی صورت می گیرد و در عین حال تلاش داریم با گندم با کیفیت داخل ( گندم مازندران و گلستان) آرد با کیفیت را در اختیار خبازان قرار دهیم.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه دو کشور، در ادامه ، تصریح کرد: از خرداد ماه سال جاری بحث ثبت سفارش در واردات ممنوع شده است و در یکی دو ماه اخیر هم عملا واردات گندم از بندر امیر آباد صورت نگرفته است و با مجوزی که از ستاد اقتصادی کشور گرفته شد قرار است۳ میلیون تن گندم در بورس واگذار شود.

وی خاطرنشان کرد: کارهای ترویجی مناسب برای افزایش کیفیت نان صورت گرفته و در عین حال درجه بندی نانوایی ها، درجه بندی کارخانجات ، بهسازی نانوایی ها از موضوعات مهمی بود که بر اساس مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی استان در دستور کار قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه دو کشور، اظهار کرد: از چهار هزار و ۲۰۰ واحد خبازی مازندران تاکنون تعداد سه هزار و ۲۰۰ واحد درجه بندی شدند و تعداد واحدهای باقیمانده نیز درجه بندی خواهند شد.

جعفری، با بیان اینکه قطع گاز در گذشته مشکلاتی برای مردم در بخش های مختلف همچون پخت نان ایجاد کرده بود، ادامه داد: در ساختار پدافند غیر عامل نگرانی هایی موجود در بحث قطع گاز است بر این اساس بر طبق مصوبه شورای مدیریت بحران استان نزدیک به سه هزار واحد خبازی مازندران مجهز به کپسول های گاز ۵۰ کیلویی با هزینه سه میلیون ریال شد و از مزیت های این کپسول هزینه اندک تهیه، امکان شارژ دوباره و آلودگی کم آن نسبت به گازوئیل است.

این مقام مسئول، با اشاره دوباره به اینکه همه اقدامات ما برای ارتقاء کیفیت آرد و نان و جلوگیری از ضایعات نان است، تصریح کرد: برای رسیدن به این هدف، همه دستگاه هایی که در ستاد اقتصاد مقاومتی استان عضو هستند باید یاریگر ما باشند و البته از ستاد اقامه نماز جمعه استان هم می خواهم در این مهم یاریگر ما باشد و در نمازهای عبادی - سیاسی جمعه ضمن تاکید بر تقوا و بر صرفه جویی و دوری از هدر رفت نان تاکید شود.

جعفری در ادامه یادآور شد: ماهانه ۲۰ تا ۲۵ میلیارد تومان یارانه در بخش هزینه می شود، البته با اقداماتی که صورت گرفت توانستیم ضایعات نان را تا ۱۰ درصد کاهش دهیم.

وی، در بخش دیگری،با اعلام اینکه هشت ماه گندم مصرفی استان را ذخیره سازی کردیم، گفت: شرکت غله و خدمات بازرگانی هم اکنون آمادگی دارد تا گندم کشاورزان را در کشت آتی خریداری کند تا تولیدات و دسترنج کشاورزان استان بر سر سفره های مردم آورده شود.

این مسئول، با بیان اینکه ۱۹ کارخانه آرد در مازندران وجود دارد، از حمل یکپارچه آرد بر اساس دستورالعمل هیات دولت در استان خبر داد وافزود: با این اقدام می خواهیم خروج آرد از چرخه یارانه ای کمتر اتفاق بیفتد.

وی، ضمن قدردانی از حمایت های نماینده ولی فقیه در استان مازندران دربحث پرداخت بدهی به گندم کاران، گفت: در یک بخش ۳۰ میلیارد تومان به گندمکاران پرداخت شد که این نشانه حمایت ما از تولید کنندگان است.

جعفری، حلقه آخر تولید را بازار دانست و گفت: اگر این حلقه درست مدیریت شود قطعا در ساختار تولید تاثیر گذار خواهد بود.