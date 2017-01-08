۱۹ دی ۱۳۹۵، ۲۰:۲۰

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان:

دوره آموزشی تحقیق و توسعه برای واحدهای صنعتی گلستان برگزار شد

گرگان- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان گفت: دوره آموزشی طرح تحقیق و توسعه (R&D) برای واحدهای صنعتی گلستان برگزار شد.

حسینقلی قوانلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تاکنون دوره‌های آموزشی تحقیق و توسعه تنها در تهران برگزار می‌شد اما برای نخستین بار این دوره در مرکز استان گلستان برگزار شد.

وی افزود: مدیران ۵۰ واحد صنعتی استان گلستان در این دوره آموزشی شرکت کردند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان به اهداف برگزاری این دوره‌های آموزشی اشاره کرد و ادامه داد: پس از یک دوره هشت‌ساله تحریم، واحدهای تولیدی و صنعتی ما با جهان ارتباط نداشته‌اند و از فنّاوری روز دنیا عقب‌مانده‌اند.

وی تصریح کرد: این عقب‌ماندگی و گپ معضلاتی را برای واحدهای تولیدی و صنعتی به همراه دارد و بعد از فعال شدن واحدها و رونق تولید هم گریبان گیر واحدها خواهد بود.

قوانلو خاطرنشان کرد: یکی از سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت این بود که برای نوسازی فناوری روز واحدهای تولیدی و صنعتی برنامه‌ریزی کنیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان یادآور شد: با اعتقاد به اینکه راه‌اندازی واحدهای تحقیق و توسعه در واحدهای صنعتی و تولیدی می‌تواند در این راستا مؤثر باشد دوره‌های آموزشی در این حوزه برگزار شد.

دوره‌های آموزشی گلستان افزایش می‌یابد

قوانلو اضافه کرد: تاکنون واحد تحقیق و توسعه در ۲۰ واحد تولیدی و صنعتی گلستان راه‌اندازی شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان از افزایش دوره‌های آموزشی آرندی در گلستان خبر داد و بیان کرد: هم‌اکنون ۳۰ واحد تولیدی و صنعتی گلستان در حال راه‌اندازی واحدهای تحقیق و توسعه هستند.

وی همچنین گفت: یکی از شرط‌های پرداخت تسهیلات برای رونق تولید برای واحدهای بالای ۵۰ نفر کارکنان در گلستان فعال‌سازی واحدهای آرندی در این واحدهاست.

به گفته قوانلو فعال‌سازی واحدهای تحقیق و توسعه در واحدهای صنعتی گلستان باعث شد سال گذشته گلستان رتبه نخست در این حوزه را بین ۳۱ استان کشور کسب کند.

