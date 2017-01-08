اردبیل میزبان ۱۶ کشور آسیایی در مسابقات والیبال است

به گزارش خبرنگار مهر، نادر فلاحی یکشنبه در جلسه ستاد برگزاری مسابقات قهرمانی والیبال امیدهای آسیا در اردبیل تصریح کرد: با پیگیری مکرر توانستیم میزبانی مسابقات آسیایی والیبال را برای استان اردبیل کسب کنیم.

وی با بیان اینکه این رویداد یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین رویدادهای ورزشی استان محسوب می‌شود، اضافه کرد: میزبانی مسابقه توسط استان اردبیل در تقویم کنفدراسیون والیبال به ثبت رسیده و این میزبانی حتمی است.

رئیس هیئت والیبال استان در عین حال به آماده‌سازی دو سالن ورزشی تختی و رضازاده جهت برگزاری مسابقات اشاره کرد و گفت: این مسابقات به مدت هشت روز از ۱۲ تا ۲۰ اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود.

به گفته فلاحی پیش‌بینی شده تمامی مسابقات در ۱۶ کشور آسیایی مهمان به صورت زنده پخش شود که انتظار می‌رود تمهیدات لازم جهت پخش زنده مسابقات از سوی صداوسیمای ملی اندیشیده شود.

وی تأکید کرد: در این مسابقات ۳۲۰ نفر از کشورهای آسیایی حضور خواهند یافت و پذیرش تیم‌ها از ۹ اردیبهشت‌ماه آغاز می‌شود.

رئیس هیئت فوتبال استان متذکر شد: مسائل فنی مسابقات بر عهده فدراسیون است اما در عین حال اجرای برنامه‌های اقامتی و برگزاری مسابقات بر عهده استان اردبیل خواهد بود.