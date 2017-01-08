فروش مرغ زنده در شهرهای آذربایجان غربی ممنوع شود

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی سعادت بعد از ظهر یکشنبه در جلسه اضطراری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در ارومیه با اشاره به اهمیت کنترل بیماری تاکید کرد: ممانعت از فروش مرغ و طیور زنده در حاشیه و سطح شهرها به ویژه در جنوب این استان ضروری است و انتظار می رود مردم در این زمینه همکاری بیشتری کنند.

وی با اشاره به اینکه همکاری نهادهای مرتبط باید در راستای تداوم این روند ادامه یابد ادامه داد: آذربایجان غربی با همت مسئولان استانی و با پایش های انجام شده در زمینه ابتلا به بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، عاری از این بیماری است.

سعادت با تاکید بر تقویت پنج قرنطینه دام و طیور موجود در مبادی ورودی این استان اظهار داشت: در صورت نیاز به نیروی انسانی برای کنترل مبادی ورود طیور به استان از دانش آموختگان دامپزشکی استفاده شود.

وی بااشاره به اهمیت برگزاری نشست با روحانیان در راستای ترویج استفاده از مرغ های کشتارشده در کشتارگاه های تحت نظارت دامپزشکی، بیان کرد: روحانیان جنوب استان می توانند در زمینه توجیه مردم نسبت به خودداری از خرید و فروش مرغ زنده در سطح شهرها و روستاها نقش مهمی داشته باشند.

استاندار آذربایجان غربی گفت: استفاده از ظرفیت نهاد مردمی بسیج در زمینه پایش مناطق و زیستگاه های آبی و تالابی موثر است.