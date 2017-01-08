طرح جامع پیشگیری از اعتیاد در روستاهای استان قزوین اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا وارثی در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر که عصر یکشنبه در استانداری قزوین برگزار شد اظهارداشت: طرح جامع پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر در روستاهای استان در سال آینده عملیاتی خواهد شد.

وی افزود: قویترین جوامع اگر دچار فقر فرهنگی شوند آسیب خواهند دید و ما نیز اگر به مسائل فرهنگی بی توجه باشیم باید هزینه های سنگینی را در این بخش متحمل شویم که گاهی جبران ناپذیر است.

مدیرکل بهزیستی استان مهاجرت روستایان را پدیده ای نگران کننده دانست و افزود: نبود اشتغال، امکانات ورزشی، تفریح و سرگرمی میتواند موجب خالی شدن روستاها از سکنه شود و اگر این موضوع با اعتیاد نیز عجین شود آسیبها بیشتر می شود.

وارثی تصریح کرد: در کنار محرومیت یکی از کارهایی که می تواند آسیب رسان جوامع روستایی باشد اعتیاد به مواد مخدر است که در این راستا طرحی تهیه شده تا مقابله با این پدیده به صورت جدی عملیاتی شود.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین یادآورشد: این طرح از سال آینده در همه روستاهای دارای دهیاری برای سنین ۱۵ تا ۵۵ سال اجرا خواهد شد که آموزش این گروهها در برنامه پیش بینی شده است.

وارثی درمورداهداف این طرح گفت:اطلاع رسانی، حساس سازی مردم با پیامدهای مصرف مواد مخدر، افزایش آگاهی مرد در خصوص پیامدهای خانمانسوز اعتیاد و کاهش آسیب های اجتماعی از مهمترین اهداف اجرای این طرح مهم است.

وی بیان کرد: در کنار کارگاههای آموزشی برای مخاطبان دادن خدمات مشاوره ای و درمان معتادان نیز در طرح پیش بینی شده است که امیدواریم در جامعه هدف حدود ۲۰۰ هزار نفر تحت پوشش قرار گیرند.

وارثی اضافه کرد: این طرح به مدت یک سال اجرا خواهد شد و ناظر آن امور اجتماعی استانداری خواهد بود و برای اجرای طرح حدود ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز است.

۶۰ درصد جرائم مرتبط با مواد مخدر است

مدیرکل بهزیستی استان قزوین تصریح کرد: آمارها نشان می دهد حدود ۶۰ درصد جرائم با مواد مخدر ارتباط دارد و در سال ۹۲ بیش از ۲۵۰ هزار نفر در کشور در ارتباط با مواد مخدر دستگیر و روانه زندان شدند.

وی گفت: در کشورمان روزانه هشت نفر بر اثر اعتیاد فوت می کنند و ۷۰ نفر هم معتاد می شوند لذا با حساس سازی مردم باید کاری کنیم تا همه شهروندان این پدیده را جدی بگیرند و برای کاهش آسیب های آن با مجریان طرح همکاری کنند.