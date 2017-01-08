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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۲۰:۳۳

جام حذفی انگلیس؛

صعود آسان تیم چلسی با شکست پتربورو

صعود آسان تیم چلسی با شکست پتربورو

تیم فوتبال چلسی در رقابتهای جام حذفی انگلیس به بردی آسان دست پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال چلسی در دور سوم رقابتهای FA Cup میزبان پتربورو بود و این تیم را در ورزشگاه استمفورد بریج با حساب ۴ بر یک شکست داد.

در نیمه نخست این بازی پدرو رودریگز (۱۸) و میچی باتشوایی (۴۴) گلزنی کردند تا آبی پوشان لندنی ۲ بر صفر پیش بیفتند.

در نیمه دوم ویلیان گل سوم چلسی را در دقیقه ۵۲ به ثمر رساند. در ادامه جان تری با دریافت کارت قرمز اخراج شد تا چلسی از دقیقه ۶۷ با یک بازیکن کمتر به کار خود ادامه دهد. سه دقیقه بعد نیکولز برای پتربورو گلزنی کرد اما در دقیقه ۷۵ پدرو برای چهارمین بار دروازه این تیم را گشود تا چلسی برتری ۴ بر یک خود را ثبت کند.

چلسی با این برد آسان راهی دور چهارم جام حذفی شد.

کد مطلب 3872080

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