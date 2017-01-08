پیشگیری از شیوع آنفلوآنزای پرندگان در گیلان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، میرشمس مومنی زاده در جلسه بررسی و مقابله با آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان که غروب یکشنبه در دفتر فرمانداری شهرستان فومن برگزار شد با تأیید وجود ویروس H۵N۸ در این شهرستان آن را در زمره حوادث غیرمترقبه، هشدار بحران و وضعیت امنیتی دانست و اظهار کرد: برای جلوگیری از شیوع بیشتر این ویروس در سطح شهرستان هر اقدامی که نیاز است اجرایی می شود.

فرماندار فومن با بیان اینکه این موضوع باید از سوی مسئولان مربوطه جدی گرفته شود، گفت: اقدامات در خصوص پیشگیری و جلوگیری از سرایت این ویروس به روستاهای دیگر در شهرستان باید جدی صورت بگیرد.

وی با اشاره به آلودگی روستای گیگاسر از توابع بخش مرکزی، مدیریت اجرایی برخورد با این موضوع را با بخشدار این بخش و مسئولیت اجرایی آن را با دامپزشکی شهرستان عنوان و خاطرنشان کرد: بیشترین نقش در کنترل و مقابله با این ویروس برعهده دهیار و شورای روستا است.

فرماندار فومن با بیان اینکه ممکن است به دلیل مسائل اقتصادی و معیشتی روستائیان در خصوص این موضوع حساسیت نشان دهند، تصریح کرد: دهیار و شورای روستای گیگاسر در این میان نقش تأثیرگذاری در چگونگی اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم از خطرات احتمالی این مسئله دارند.

وی بر ضرورت جلوگیری از انتقال هرگونه پرنده و طیور توسط اهالی روستا به سایر نقاط شهرستان و همکاری با مسئولان مربوطه در خصوص معدوم سازی تأکید کردو افزود: باید دهیار و اعضای شورا مردم روستای گیگاسر را به گونه ای توجیه و آگاه کنند که از هرگونه انتقال این طیور جلوگیری شود.

مومنی زاده در ادامه با اشاره به اهمیت موضوع و ارتباط آن با سلامت کل شهرستان، گفت: در خصوص مقابله و پیشگیری از شیوع این ویروس هیچ مسئولی نباید غفلت کند.

وی با بیان اینکه هرگونه اقدامی در این زمینه در راستای ارائه خدمات در حوزه تأمین سلامت و بهداشت شهرستان است، خاطرنشان کرد: با هرگونه ممانعت در خصوص اقدامات پیشگیرانه از سوی هر فردی برخورد قاطع قانونی و قضایی می شود.