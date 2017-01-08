سامانه پیش خرید بن کارت اینترنتی نمایشگاه کتاب راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا درویش نژاد عصر یکشنبه در نشست خبری چهاردهمین نمایشگاه سراسری کتاب هرمزگان با اشاره به اهمیت کتاب در زندگی و تمدن‌های بشری اظهار داشت: تشویق و ترغیب جامعه برای استفاده هر چه بیشتر از کتاب همواره باید در دستور کار باشد که نمایشگاه‌های کتاب بخشی از این رویه را می‌تواند تامین کند.

وی با بیان این که امسال برای چهاردهمین بار نمایشگاه کتاب استانی در بندرعباس برگزار می‌شود، افزود: بیش از ۶۵۰ نمایندگی و ناشر در این نمایشگاه با عرضه بیش از ۶۶ هزار عنوان کتاب حضور می‌یابند.

درویش‌نژاد اضافه کرد: امسال ۴۷۰ غرفه در نمایشگاه کتاب هرمزگان ایجاد می شود، از این بین ۲۵ غرفه تخصصی قرآنی خواهد بود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد هرمزگان با بیان این که امسال یارانه کمک خرید کتاب، ۳۰ درصد افزایش یافته است، اظهار داشت: میزان یارانه در نمایشگاه سیزدهم کتاب هرمزگان برابر با ۴.۵ میلیارد ریال بود که امسال به ۶ میلیارد ریال خواهد رسید.

وی گفت: در حوزه کمی با افزایش ناشران و ارائه کتب با موضوعات مختلف در نمایشگاه مواجه هستیم که در این بین برای تمامی بخش ها از جمله رسانه‌های دیجیتال و قرآن و عترت غرفه‌های بیشتری دیده شده است.

درویش‌نژاد به محتوا و مبانی برنامه‌های جنبی نمایشگاه کتاب اشاره کرد و افزود: برنامه‌های آموزشی کودکان و خانواده‌ها، برنامه‌های موسیقیایی، حضور چهره‌های شاخص ادبی،‌ تجلیل از شخصیت‌های ملی و استانی و برگزاری کارگاه‌های مرتبط با فرهنگ نشر و کتاب و ... از جمله برنامه‌های جنبی این نمایشگاه است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سئوالی گفت: میزان خرید مردم از نمایشگاه کتاب استانی هرمزگان، طی سال ۹۳ و ۹۴ به ترتیب برابر با ۱.۲ و ۱.۵ میلیارد تومان بوده است و امسال این رقم افزایش خواهد یافت .

درویش‌نژاد با بیان اینکه یکی از اهداف این نمایشگاه معرفی ظرفیت‌های حوزه نشر ، تالیف ، ادب و قلم استان است، افزود: به تمامی ناشران و مولفان استان در باب معرفی آثار برای رونمایی نامه‌نگاری شده است.

دبیر چهاردهمین نمایشگاه سراسری کتاب یادآور شد : با راه اندازی سامانه پیش خرید بن کارت اینترنتی، مردم می توانند تا سه روز قبل از آغاز نمایشگاه مبادرت به خرید اینترنتی بن کارت خرید نمایند.

وی به تخفیف در نمایشگاه چهاردهم اشاره کرد و گفت : مردم می توانند کتب مورد نیاز خود را با ۳۰ درصد تخفیف خریداری کنند که ۲۰ درصد از طریق خرید بن کارت و ۱۰ در صد هم توسط ناشر داده خواهد شد.

چهاردهمین نمایشگاه سراسری کتاب هرمزگان ، دوازدهمین نمایشگاه قرآن و عترت و سومین نمایشگاه رسانه های دیجیتال ۲۶ دی ماه لغایت دوم بهمن ماه در محل دائمی نمایشگاه های هرمزگان واقع در سه راه جهانبار برگزار می شود.