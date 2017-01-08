هیات رئیسه فدراسیون فوتبال با استعفای کارلوس کی روش مخالفت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج پس از پایان جلسه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال در جمع خبرنگاران گفت: موضوعی که امروز در جلسه هیات رئیسه مطرح شد موضوع استعفای کارلوس کی روش بود. من در این ارتباط با کی روش صحبت کردم. تیم ملی اولویت اول ما بوده و میادین بین المللی هم در سطح تیم ملی و هم در سطح باشگاهها جزو اولویت های اصلی ماست. در این میان چالشی بوجود آمد که نشان داد ما باید کار مهمی انجام دهیم.

وی افزود: این مساله نشان داد که ما باید برنامه هایمان را جدی تر دنبال کنیم. سازمان لیگ برنامه ای را به تمامی باشگاهها ارائه داده و این برنامه مورد تصویب قرار گرفته و متناسب با برنامه های تیم ملی در مقدماتی جام جهانی و همچنین برنامه های باشگاهها برای مسابقات آسیایی است.

تاج افزود: حرف کی روش این بود که می گفت من شش سال با توجه به محدودیت هایی که در فوتبال ایران وجود دارد تیم ملی ما اول آسیا است همانطور که شما می دانید امکانات ما قابل قیاس با خیلی از کشورها نیست. این موفقیت نیازمند برنامه ریزی خاص و کار خاص است. تیم ملی ما وقتی تیم می شود که کارهای بزرگی انجام می دهد. کارهای زیادی در فوتبال ما انجام شده و جوانگرایی در تیم ملی رخ داده است. نظم و انضباط و همدلی هم میان بازیکنان و سرمربی تیم ملی ایجاد شده است. امروز هیات رئیسه فدراسیون با کلیت آرا نظرشان این بود که با استعفای کی روش مخالفت کنند و با توجه به شرایط حساس کنونی همین شرایط را حفظ کنیم و به در رقابت های مقدماتی جام جهانی برویم.

رئیس فدراسیون فوتبال تصریح کرد: از جمله مصوبات دیگر هیات رئیسه این بود که کمیته اخلاق باید کارهای گسترده ای انجام دهد. مصوبه دیگر این بود که کسانی که در فوتبال برخلاف واقع مصاحبه ای انجام دادند باید به کمیته اخلاق و کمیته انضباطی بروند. برخی از مواردی هم که در این روزهای اخیراتفاق افتاده جنبه قضایی دارد و فدراسیون تصمیم دارد برخی از آنها را احضار کند. البته این موضوع مربوط به برخی از باشگاهها مثل پرسپولیس و ذوب آهن نیست. برخی از دوستان و بزرگواران اظهارنظرهایی انجام داده اند که جنبه انتقاد داشته، اما برخی از انتقادات دلسوزانه بوده و فدراسیون باید به آن عمل کند، اما برخی ها غیر واقعی است.

تاج در رابطه با اینکه نظر وزیر در رابطه با ادامه همکاری با کارلوس کی روش چیست، گفت: من شب گذشته با وزیر ملاقاتی نداشتم و این ملاقات امروز بود. وزیر هم نظرش این است که ما باید در میادین بین المللی موفق عمل کنیم و همه اهالی فوتبال باید نگاه یک سویی داشته باشند. این اختلافات به نفع هیچ مجموعه ای نیست. نظر وزیر هم این بود که باید با همدلی و رفاقت کار بزرگی را انجام دهیم. میادین بین المللی و موفقیت در آن اولویت اول ما است.

وی تصریح کرد: کی روش خدمات ارزنده ای به فوتبال ایران کرده و ما ۴ سال توانستیم در قله آسیا قرار داشته باشیم. برخی از شبکه ها در این ۳ روز برنامه های زیادی را پخش کردند که هر کس هر چیزی دلش خواست گفت. نظر فدراسیون فوتبال با توجه به قابلیت های کی روش حمایت کامل از این مربی است. ما در جهت موفقیت گام بر می داریم تا بتوانیم هم نمایندگان قوی در جام باشگاههای آسیا داشته باشیم و هم تیم ملی قوی باشد. تیم های حاضر در لیگ قهرمانان آسیا هم مورد حمایت فدراسیون فوتبال هستند.

تاج گفت: کی روش در صحبت هایش به این موضوع اشاره داشت که یک نفر ۲۲ بار در رابطه با استعفایش صحبت کرده است. اختلافات دیگری در کشور وجود دارد اما این اختلافات می توانست بهتر از این حل شود. حرفهایی در این میان مطرح شد که قابل استناد نیست.

وی اظهار کرد: صدا و سیما یار دوازدهم است و باید در جهت وحدت و یکرنگی تلاش کند. این مسائل را می شد بهتر از اینها برنامه ریزی کرد. من همه موارد را پاسخ می دهم.

تاج افزود: هر کس برنامه ای دارد و بهتر از برنامه فعلی باشد بیاید و ارائه دهد. برخی افراد در رابطه با خیلی از بحث ها صحبت می کنند و ابتدا راجع به آلودگی هوا صحبت می کنند و در رابطه با بحث های مختلفی نیز مانند بحث فنی حرف می زنند. برخی دیگر نیز خیرخواهانه صحبت هایی را انجام می دهند. ما برنامه کنونی را بردیم و همه باشگاهها آن را تایید کردند. اگر هر کس به برنامه فعلی اعتراضی دارد بیاید واعتراضش را عنوان کند و برنامه ای بدهد در این بحث باید هماهنگی وجود داشته باشد نه اینکه الان بیاید و حرفهای خودش را ارائه دهد.

مهدی تاج در رابطه با جلسه فساد در فوتبال اظهار کرد: موضوع فساد در فوتبال کاری مشترک میان دستگاههای نظارتی بود و کمترین نقش را فدراسیون فوتبال داشت. بیشترین نقش را دستگاههای نظارتی در این میان داشتند. همه در مجموع نظرشان این است که اگر ادعایی مبنی بر فساد در فوتبال است باید به آن رسیدگی کرد. برخی فسادهایی در رابطه با فساد در مدارس فوتبال وجود دارد که باید به آن رسیدگی دارد. هر کس اطلاعاتی در رابطه با این موضوع دارد بیاید و ارائه دهد.