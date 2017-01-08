به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه شاهدایی عصر یکشنبه در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی شمال استان در شهرستان دیلم اظهار داشت: تلاش‌های بسیار خوبی به منظور توسعه صنایع پتروشیمی صورت گرفته است و طرح‌های خوبی نیز در دست اجرا است.

وی با اشاره به توسعه صنایع پتروشیمی در جنوب استان بوشهر، اضافه کرد: چند طرح و پروژه مهم از این صنایع امسال و چند طرح نیز سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید که باعث افزایش ظرفیت تولید و صادرات محصولات پتروشیمی می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای توسعه صنایع پتروشیمی در منطقه ویژه شمال استان بوشهر، بیان کرد: سرعت اجرای طرح منطقه ویژه اقتصادی شمال استان بوشهر افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به اینکه منطقه ویژه شمال استان بوشهر از مصوبات مجلس است، تصریح کرد: موافقت اولیه وزارت نفت با تامین خوراک و گاز این منطقه انجام شده است.

شاهدایی بر افزایش تعامل بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و مشاور و سرمایه‌گذاران منطقه ویژه شمال استان بوشهر تاکید کرد و ادامه داد: تلاش ویژه‌ی برای تسریع در اجرای این منطقه داریم.