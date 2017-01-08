مسیر انقلاب اسلامی به عزت و اقتدار منتهی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی شامگاه یکشنبه در جلسه استانی کمیته‌های تخصصی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان، با اشاره به این که دهه فجر زیباترین نمود مجاهدت‌های ملت ایران اسلامی برای احیای ارزش‌های اسلامی و مبانی دینی در تاریخ این سرزمین بود که در ۲۲ بهمن همه فضیلت‌هایش متجلی شد، گفت: در ۲۲ بهمن در سایه رهبری حکیمانه حضرت امام خمینی (ره)، حقیقت دین و اراده جامعه برای تحقق حکومت اسلامی برخ جهانیان کشیده شد و چراغ راهی برای آزادگان، محرومان و تکیه گاهی برای ستمدیدگان شد.

یونسی انقلاب اسلامی را معجزه خداوند متعال برای بشر درجهان معاصر توصیف کرد و خاطر نشان ساخت: ۲۲ بهمن بهار انقلاب اسلامی است که در این روز مردم مسلمان و انقلابی ایران چونان همیشه با شور و بصیرت برای گرامی داشت عظیم‌ترین انقلاب تاریخ جهان به صحنه می‌آیند.

معاون استاندار انقلاب اسلامی ایران را حاصل خون هزاران شهید و مجاهدت مردان و زنان مسلمانی دانست که در بهمن ماه ۵۷ با تمام توان به میدان آمدند و پایه‌های لرزان نظام شاهننشاهی را برای همیشه از کشور برانداختند و افزود: شعارهای انقلاب اسلامی که از حکمت، معرفت، شجاعت، عدالت، استقلال جویی، آزادی خواهی، مبارزه با ظلم وظالم، حمایت از مظلوم و استقرار حاکمیت اسلامی سرچشمه می‌گرفت با کمک الهی به ثمر نشست.

وی با بیان این که معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، با اشاره به این که وحدت کلمه از شعارهای کلیدی انقلاب بود، خاطر نشان ساخت: مردم بدنبال امید، نشاط فاخر و تغییر مثبت و مؤثر در بخش‌های مختلف زندگی هستند و لذا باید همه با هم افزایی در این راستا گام بردارند.

در آغاز این جلسه، محمودی، سرپرست ستاد گرامیداشت یوم الله دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی استان با تشریح سیاست‌ها، خط مشی‌ها و برنامه‌های این ستاد در دهه فجر سال ۹۵، گفت: شعار دهه امسال، فجر گفتمان انقلاب اسلامی، زمینه ساز امنیت پایدار و تحقق اقتصاد مقاومتی است.

وی با اشاره به عناوین روزهای دهه فجر انقلاب اسلامی امسال، بر تشکیل جلسات کمیته‌های تخصصی از سوی دستگاه‌های مسئول تاکید کرد.