احیای آداب و رسوم شادی بخش در روستاها را جدی بگیریم

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عسگری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قزوین که روز یکشنبه در استانداری برگزار شداظهارداشت:برای ریشه یابی اعتیاد بایدهمه عوامل را بررسی و برای پیشگیری از آن برنامه ریزی کنیم.

وی افزود: سطحی نگری به اعتیاد و عوامل ابتلا به آن و نیز نگاه آماری به مسائل آن نمی تواند ما را به نتیجه مطلوب برساند و اگر بخواهیم با این پدیده با جدیت مبارزه کنیم و به نتیجه برسیم نیازمند رویکری عالمانه و دانش محور هستیم.

عسگری تصریح کرد: وقتی برخی تفریحات سالم و در چارچوب نظام و یا فرهنگ و آداب و رسوم روستایی که می تواند نشاط آور باشد و اوقانت فراغت افراد را در محیط هایی که کمترین امکانات فرهنگی و ورزشی را دارند پر کند محدود می کنیم باید به پیامدهای آن نیز بیندیشیم.

فرماندار البرز یادآورشد: وقتی موسیقی اصیل را محدود می کنیم باید بپذیریم که شاید پیامدهایی هم داشته باشد و برخی به مسائل دیگر روی آورند به همین دلیل به نظر می رسداگر برخی آداب و رسوم محلی و روستایی که هیچ خللی به ارزشها وارد نمی کند احیا شود میتواند به کاهش آسیبها از جمله اعتیاد کمک کند و یا حداقل از گرایش به آن بکاهد.

عسگری بیان کرد: در کنار آموزش روستاییان بهتر است برخی مراسم و برنامه های محلی را نیز احیا کنیم تا کمکی به کاهش آسیبها باشد.