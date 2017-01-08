به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، مبلغ یکصد میلیارد و بیست میلیون ریال اعتبار برای جبران خسارات و بازسازی تأسیسات زیربنایی و سایر بخش های خسارت دیده ناشی از برف اخیر و حوادث غیرمترقبه در استان گیلان اختصاص یافت.

همچنین مبلغ ۱۳ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به آسیب‌دیدگان ناشی از برف اخیر استان یادشده با سود و کارمزد چهار درصد در مناطق روستایی و پنج درصد در مناطق شهری با ضمانت زنجیره ای به منظور بازسازی واحدهای مسکونی شهری و روستایی پرداخت می شود.

دولت همچنین مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت از محل منابع کشاورزی برای جبران خسارات ناشی از برف و سرمازدگی به بخش کشاورزی با سود و کارمزد ۱۰ درصد با بازپرداخت حداکثر ۵ سال به خسارت دیدگان اختصاص داد.

اعضای دولت همچنین با اختصاص مبلغ پنجاه میلیارد ریال اعتبار برای خرید واکسن و کنترل تب برفکی دام به سازمان دامپزشکی کشور موافقت کردند.

اختصاص یارانه به تولیدکنندگان کشمش

هیات وزیران در این جلسه مقرر کرد که به منظور حمایت از باغداران تولیدکننده کشمش و حفظ سهم صادرات آن در بازارهای جهانی، به تمامی باغداران تولیدکننده محصول، به ازای هر کیلوگرم ۵۰۰۰ ریال یارانه پرداخت شود.

ممنوعیت واردات خودروهای با عمر بیش از یک سال

هیات وزیران همچنین به منظور فراهم نمودن ساز و کار هماهنگ و کارآمد برای کنترل کالاهای با کیفیت و همچنین جلوگیری از واردات خودروهای سواری مستعمل، با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ممنوعیت ثبت سفارش و ورود خودروی نو که از زمان ساخت آن بیش از یک سال گذشته باشد، موافقت کرد.

تصویب مواد دیگری از لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون مالیات بر ارزش افزوده

اعضای دولت همچنین مواد دیگری از لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون مالیات بر ارزش افزوده را بررسی و به تصویب رساندند.

مجتمع ذوب آهن پاسارگاد از تسهیلات اعطایی حساب ذخیره ارزی برخوردار می شود

با تصویب دولت، مجتمع ذوب آهن پاسارگاد از مزایای نرخ ترجیحی تسهیلات حساب ذخیره ارزی در مناطق کمتر توسعه یافته برخوردار می شود.