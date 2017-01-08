به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه شاهدایی عصر دوشنبه در بازدید از محل اجرای پتروشیمی دشتستان اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت بالایی در صنعت پتروشیمی است و شاهد اجرای طرحهای پتروشیمی دیگری نیز در نقاط مختلف این استان هستیم.
وی با اشاره به اینکه روند احداث پتروشیمی دشتستان با تلاش مسئولان استان و سرمایهگذاران آغاز شده است، اضافه کرد: پتروشیمی دشتستان مشکل آلودگی زیستمحیطی ندارد.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه هماکنون پتروشیمی دشتستان در مرحله اخذ مجوز است، ادامه داد: فعالیت این مجتمع پتروشیمی با تولید پلی استال آغاز میشود و در آینده شاهد توسعه این پتروشیمی خواهیم بود.
استاندار بوشهر نیز در این بازدید به نقش بسیار مهمی توسعه صنایع پتروشیمی در بهبود وضعیت اشتغال استان بوشهر اشاره کرد و افزود: از همه ظرفیتها برای توسعه اشتغال در استان استفاده میکنیم.
مصطفی سالاری با اشاره به اجرای پتروشیمی دشتستان با سرمایه گذاری پتروشیمی خارگ اضافه کرد: خوراک پتروشیمی دشتستان متانول است که از ماهشهر و عسلویه تامین میشود.
وی با بیان اینکه پتروشیمی دشتستان آلودگی زیستمحیطی ندارد، افزود: محیط زیست استان این موضوع را تائید کرده و سازمان محیط زیست کشور نیز ارسال شده است.
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