به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر، به منظور فراهم‌سازی زمینه‌های مراقبت از دانش‌آموزان در برابر عوامل مخاطره آمیز و ارائه خدمات به موقع و موثر در این زمینه، دوره مدیریت مورد با حضور روسای مراکز مشاوره وکارشناسان هسته‌های مشاوره شهرستان‌ها و مناطق استان بوشهر برگزار شد.

معاون تربیت بدنی وسلامت اداره کل آموزش وپرورش استان بوشهر با اشاره به ظرفیت‌سازی و گسترش هماهنگی‌ها برای رصد و مداخله به موقع و موثر در رفتارهای پر خطر ورویدادهای ناگوار تهدید کننده دانش آموزان، اظهار کرد: به منظورفراهم‌سازی زمینه‌های مراقبت از دانش‌آموزان در برابر عوامل مخاطره آمیز و ارائه خدمات به موقع وموثر در این زمینه دوره مدیریت مورد با حضور روسای مراکز مشاوره وکارشناسان هسته‌های مشاوره شهرستان ها و مناطق استان بوشهر برگزار شد.

حسن قلندری با بیان این که در این کارگاه علاوه بر شناسایی عوامل مخاطره آمیز وپر خطر، بر موارد دیگری همچون تقویت وتعمیق گرایش های دینی واخلاقی، تقویت نگرش مثبت به زندگی در نوجوان، تقویت خود آگاهی و عزت نفس نوجوانان، ایجاد محیطی امن وحمایتگرانه برای نوجوانان، دسترسی نوجوان به مراقبت ها وخدمات مورد نیاز در زمینه بهداشت روان ومدد کار اجتماعی، فراهم ساختن جو وحمایت های عاطفی برای نوجوانان در خانه ومدرسه وگروه همسالان، ایجاد فرصت هایی برای مشارکت نوجوانان در فعالیت های اجتماعی به عنوان عوامل محافظت کننده نوجوانان وجوانان تاکید شد.