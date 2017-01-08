توصیه راهور به شهروندان در خصوص محورهای منتهی به شمال تهران

حسن عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جزئیات ترافیک شبانگاهی در محدوده بیمارستان شهدای تجریش گفت: همزمان با اعلام بستری شدن و سپس فوت آیت الله هاشمی رفسنجانی در بیمارستان، شاهد حضور گسترده مردم در این بیمارستان بودیم که باعث ایجاد ترافیک سنگین در محدوده میدان تجریش، میدان شهرداری و حد فاصل خیابان ولی عصر بودیم.

وی گفت: بلافاصله نیروهای کمکی پلیس راهور برای تسهیل در تردد خودروها در محل ترافیک حضور یافتند و با هدایت خودروها، از توقف آنها در حاشیه خیابان جلوگیری کرده تا از ایجاد ترافیک سنگین در این خیابان اصلی جلوگیری کنیم.

جانشین رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: برابر گزارش همکارانم که همچنان در خیابان حضور دارند در حال حاضر ترافیک در محدوده خیابان ولی عصر با کندی در حرکت است و همکارانم تا پایان تخلیه خیابان در محل های مذکور حضور دارند.

وی به رانندگان توصیه کرد: از تردد غیرضروری در محدوده خیابان ولی عصر حد فاصل میدان تجریش تا پل پارک وی خودداری کرده و از توقف جدا پرهیز کنند.

عابدی گفت: محدودیت های ترافیکی درباره زمان تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی از سوی پلیس راهور متعاقبا اعلام خواهد شد.