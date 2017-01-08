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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۲۱:۰۰

توصیه راهور به شهروندان در خصوص محورهای منتهی به شمال تهران

توصیه راهور به شهروندان در خصوص محورهای منتهی به شمال تهران

جانشین رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به درگذشت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: به علت تجمع شهروندان اطراف بیمارستان شهدای تجریش شاهد ترافیک سنگین در میدان تجریش و خیابان ولی عصر هستیم.

حسن عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جزئیات ترافیک شبانگاهی در محدوده بیمارستان شهدای تجریش گفت: همزمان با اعلام بستری شدن و سپس فوت آیت الله هاشمی رفسنجانی در بیمارستان، شاهد حضور گسترده مردم در این بیمارستان بودیم که باعث ایجاد ترافیک سنگین در محدوده میدان تجریش، میدان شهرداری و حد فاصل  خیابان ولی عصر بودیم.

وی گفت: بلافاصله نیروهای کمکی پلیس راهور برای تسهیل در تردد خودروها در محل ترافیک حضور یافتند و با هدایت خودروها، از توقف آنها در حاشیه خیابان جلوگیری کرده تا از ایجاد ترافیک سنگین در این خیابان اصلی جلوگیری کنیم.

جانشین رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: برابر گزارش همکارانم که همچنان در خیابان حضور دارند در حال حاضر ترافیک در محدوده خیابان ولی عصر با کندی در حرکت است و همکارانم تا پایان تخلیه خیابان در محل های مذکور حضور دارند.

وی به رانندگان توصیه کرد: از تردد غیرضروری در محدوده خیابان ولی عصر حد فاصل میدان تجریش تا پل پارک وی خودداری کرده و از توقف جدا پرهیز کنند.

عابدی گفت: محدودیت های ترافیکی درباره زمان تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی از سوی پلیس راهور متعاقبا اعلام خواهد شد.

کد مطلب 3872139

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