مسلمانان خواهان همگن شدن با جوامع اروپایی نیستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «میلوس زمان»، رئیس جمهوری چک در سخنان روز یکشنبه خود گفت که مصادیق زیادی نشان از این دارد که مسلمانان خواهان همگن شدن با جوامع بومی در اروپا نیستند.

وی همچنین در ادامه گفت که این موضوع ارتباطی به نژادپرستی ندارد. چراکه مهاجران ویتنامی و اوکراینی زیادی در حال حاضر با جامعه چک همگن شده و زندگی می کنند.

وی در ادامه ادعاهای خود گفت: نگاهی به سرتاسر اروپا بیندازید تا از میزان همگن شدن مسلمانان با جوامع اروپایی مطلع شوید. شما به راحتی آنچه را منطقه ورود ممنوع و منطقه همسایگان استثنایی می نامند را پیدا می کنید. مسلمانان اینجا، در جمهوری چک بسیار کم هستند. اما من در مورد تقویت چنین مساله ای هشدار می دهم.

گفتنی است اتحادیه اروپا طی یک سال گذشته و در پی پذیرش گسترده پناهندگان مسلمان، شرایطی بسیار دشوار را تحمل می کند. بسیاری از کشورهای عضو این اتحادیه از جمله آلمان، خواهان بازگشت این پناهجویان به کشورهای خود شده اند.