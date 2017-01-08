آلودگی هوا مدارس ارومیه را تعطیل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه آموزش و پرورش، با توجه به اعلام کمیته اضطرار مبنی بر میزان بالای آلودگی هوا در ارومیه، مدارس مقطع پیش دبستانی و ابتدایی نواحی ۱و۲ این شهرستان فردا دوشنبه ۲۰ دی ماه در نوبت صبح تعطیل است.

همچمنین با توجه به اعلام کمیته اضطرار مبنی بر میزان بالای آلودگی هوا در ارومیه، کلاس های ترمی مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در مقطع سنی کودک و نوجوان این شهرستان فردا دوشنبه ۲۰ دی ماه در نوبت صبح و بعد از ظهرتعطیل است.

کلاس های جبرانی برای این ساعات برگزار و روز و ساعات برگزاری کلاس ها توسط مراکز کانون اطلاع رسانی خواهد شد.

امروز برای دومین روز متوالی ارومیه آلوده ترین مرکز استان در کشور بود و میزان آلودگی به ۱۵۲ میکروگرم رسیده بود.