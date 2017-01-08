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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۲۱:۳۰

در پیامی؛

وزیرامورخارجه درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفت

وزیرامورخارجه درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفت

وزیر امور خارجه در پیامی درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر امور خارجه در پیامی در گذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را تسلیت گفت.

متن کامل پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
انالله و انا الیه راجعون

ارتحال ناگهانی و جانگداز حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی دانشمند بزرگ، عالم عالیقدر، مبارز نستوه و یار دیرین حضرت امام خمینی و رهبری معظم انقلاب که عمر پر برکت خود را در به ثمر نشاندن و بالندگی هرچه تمام تر انقلاب شکوهمند اسلامی ایران سپری کرد، مایه تاسف، تاثر و تالم عمیق اینجانب و کلیه همکارانم در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گردید.

این یار وفادار انقلاب و مردم، همواره و همیشه و در تمامی دوران های پر فراز و نشیب زندگی پر ثمرش و در مسئولیت های حساس و خطیر خود در هدایت مسیر توسعه و پیشرفت ایران و تعمیق انقلاب، تلاشی وافر داشتند و همواره با نگاهی ژرف و تیزبین که یکی از ویژگی های خاص آن فقید سعید بود، علاوه بر توجه و دقت نظر در تمامی عرصه های اقتصادی و اجتماعی کشور در امر پیچیده و دشوار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نقشی به سزا و موثر برای عبور کشور از تنگناهای صعب العبور در مقاطع خاص داشتند. تاریخ معاصر ایران و جهان نقش و خاطره آیت الله هاشمی رفسنجانی را همواره به یاد خواهد داشت و بی شک مردم بزرگوار و فهیم ایران نیز قدردان تلاش های صادق آن بزرگمرد خواهند بود.

اینجانب و تمامی همکارانم این ضایعه عظیم و دردناک را به محضر مقام معظم رهبری که یکی از شاخص ترین یاران دیرین و صدیق خود را از دست دادند و به تمامی ملت شریف ایران و به خصوص همسر و فرزندان برومند ایشان تسلیت عرض نموده و برای روح بلند آن عزیز از دست رفته علّو درجات از درگاه حضرت احدیت خواستارم.

محمد جواد ظریف
وزیر امور خارجه

کد مطلب 3872159

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