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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۲۱:۵۸

درچهارمحال و بختیاری؛

۷۱ مدرسه با مشارکت خیران در حال احداث است

۷۱ مدرسه با مشارکت خیران در حال احداث است

شهرکرد- استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: ۷۱ مدرسه با مشارکت خیران در حال احداث در استان چهارمحال و بختیاری است.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی بعد از ظهر یک شنبه در شورای آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ۷۱ مدرسه با مشارکت خیران دراستان چهارمحال و بختیاری در حال احداث است، اظهار داشت: در سال گذشته احداث ۱۰۰ مدرسه در این استان آغاز شده است که از این تعداد ۷۱ مدرسه با مشارکت خیران احداث می شود.

وی عنوان کرد: نوسازی مدارس و احداث مدارس جدید در این استان از اهداف اصلی دولت است.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه خیران نقش مهمی در توسعه آموزشی در این استان دارند، عنوان کرد: بسیاری از مدارس مناطق محروم استان با مشارکت خیران احداث شده است.

وی تاکید کرد: باید از ظرفیت خیران برای احداث مدارس در نقاط نیازمند ضروری است.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: مدیران استان در مسیر جذب اعتبارات حرکت کنند.

کد مطلب 3872166

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