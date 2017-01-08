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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۲۱:۵۱

امام جمعه رفسنجان:

ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی ضربه به نظام و انقلاب است

ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی ضربه به نظام و انقلاب است

رفسنجان - امام جمعه رفسنجان با تسلیت ارتحال عالم مجاهد آیت الله هاشمی رفسنجانی، گفت: ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی ضربه ای به نظام و انقلاب است.

حجت الاسلام عباس رمضانی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی را به ساحت ولی الله الاعظم اروحنا له الفداء، رهبر فرزانه انقلاب و مردم شریف ایران تسلیت عرض می کنم.

وی افزود: ارتحال عالم مجاهد حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی در این شرایط حساس، امت و رهبری را داغدار کرد.

وی با اشاره به نقش آیت الله هاشمی رفسنجانی در پیروزی انقلاب، گفت: آیت الله هاشمی رفسنجانی در پیروزی انقلاب و در شکل گیری نهضت کمکهای فراوانی کردند و بیش از ۴ سال در زندان رژیم پهلوی بودند و در شکل گیری نظام مقدس جمهوری اسلامی و در دورانهای مختلف مجاهدت کردند.

امام جمعه رفسنجان بیان کرد: آن مرحوم در عضویت در شورای انقلاب، نمایندگی مجلس، ریاست مجلس، ریاست جمهوری، ریاست مجلس خبرگان و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام به خوبی به وظایف خود عمل کردند.

رمضانی پور با بیان اینکه ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی ضربه ای به نظام و انقلاب است، یادآور شد: مسلماً در رفسنجان مجالسی برای گرامیداشت آن عالم مجاهد برگزار خواهد شد که درباره آن اطلاع رسانی می شود.

کد مطلب 3872171

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