جشنواره خیران مدرسه ساز چهارمحال و بختیاری در قشم برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز امیدی بعد از ظهر یکشنبه در شورای آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با اشاره به برگزاری جشنواره خیران مدرسه ساز چهارمحال و بختیاری در جزیره قشم استان هرمزگان، اظهار داشت: این جشنواره با هدف شناسایی خیران مدرسه ساز در این استان برگزار می شود.

وی عنوان کرد: جشنواره خیران مدرسه ساز نقش مهمی در شناسایی و مشارکت خیران در احداث مدرسه در این استان دارد.

مدیرکل آموزش و پروش چهارمحال و بختیاری ادامه داد: جشنواره خیران مدرسه ساز چهارمحال و بختیاری در سال گذشته در تهران برگزار شد که در این جشنواره خیران بسیاری شناسایی شدند و در زمینه مدرسه سازی در این استان مشارکت کردند.