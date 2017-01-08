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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۲۲:۳۳

در پی درگذشت آیت الله هاشمی

رفسنجان سیاهپوش شد/ فرماندار رفسنجان: هاشمی ذخیره انقلاب بود

رفسنجان سیاهپوش شد/ فرماندار رفسنجان: هاشمی ذخیره انقلاب بود

رفسنجان – فرماندار رفسنجان با بیان اینکه جایگاه علمی، اجرایی، مبارزاتی و سیاسی آیت الله هاشمی رفسنجانی برجسته بود، گفت: با ارتحال ایشان، نظام و رهبری یکی از یاران اصلی خود را از دست داد.

حمید ملانوری در گفتگو با خبرنگار مهر با تسلیت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی، اظهار داشت: آیت الله هاشمی رفسنجانی یکی از بزرگترین ستونهای انقلاب و یاران دیرین رهبری بودند.

وی با اشاره به مبارزات آیت الله هاشمی رفسنجانی در دوران انقلاب و دوران دافع مقدس، افزود: در دوران دفاع مقدس به عنوان جانشین فرمانده کل قوا و رئیس ستاد جنگ نقش بسیار زیادی در پشتیبانی و هدایت دفاع مقدس داشتند و پس از آن نیز به عنوان چهره سازندگی در کشور لقب «سردار سازندگی» به ایشان اعطا شد.

وی تأکید کرد: خدمات این یار با وفای انقلاب فراموش نخواهد شد و با توجه به جایگاه علمی، اجرایی، مبارزاتی و سیاسی آیت الله هاشمی رفسنجانی کسی نمی تواند جای ایشان را پر کند.

فرماندار رفسنجان با بیان اینکه با ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی، نظام و رهبری یکی از یاران اصلی خود را از دست داد، تصریح کرد: این ضایعه را به رهبر انقلاب، خانواده ایشان، مردم شریف ایران اسلامی خصوصاً مردم شهیدپرور رفسنجان تسلیت عرض می کنم.

کد مطلب 3872177

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