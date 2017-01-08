  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۹ دی ۱۳۹۵، ۲۲:۳۴

مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد خبر داد:

تعطیلی دانشگاه آزاد تابع نظر هیئت وزیران است

تعطیلی دانشگاه آزاد تابع نظر هیئت وزیران است

مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد گفت: موضوع برگزاری امتحانات و کلاسهای دانشگاه آزاد تابع نظر هیئت وزیران است.

حسین منوری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشگاه آزاد اطلاعیه ای در خصوص کلاسها و امتحانات این دانشگاه منتشر می کند.

وی با اشاره به درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی خاطرنشان کرد: موضوع برگزاری کلاسها و امتحانات تابع نظر هیئت وزیران خواهد بود.

متن اطلاعیه دانشگاه آزاد به شرح زیر است:
«در پی ارتحال جانگداز آیت الله هاشمی رفسنجانی(قدّس الله نفسه الزکیه) ضمن عرض تسلیت مجدد به عموم مردم شریف ایران و جامعه اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در پی تماس های متعدد دانشجویان و همکاران گرامی در خصوص تعطیلی یا عدم تعطیلی دانشگاه در روزهای آینده که همزمان با ایام امتحانات دانشگاه است به اطلاع عموم اساتید، دانشجویان، کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی می رساند هرگونه تعطیلی دراین خصوص تابع تصمیمات هیات محترم دولت خواهد بود.

لذا در صورت تصویب تعطیلی از سوی دولت امتحانات و واحدهای دانشگاهی تعطیل و در غیر این صورت مطابق برنامه های قبلی اعلام شده برگزار خواهد شد.»

کد مطلب 3872192

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها